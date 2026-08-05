Gynybos obligacijų paklausa auga

Šešių mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už beveik 10,4 mln. eurų (672 sandoriai), vienerių metų trukmės – už 30,1 mln. eurų (1091 sandoris), dvejų metų trukmės – už 5,4 mln. eurų (108 sandoriai), trejų metų – už 1,5 mln. eurų (105 sandoriai).
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 53 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 856,8 mln. eurų.
Nuo vasario gynybos obligacijos platinamos nenutrūkstamai: nuo trečiadienio vėl galima įsigyti naujų, už jas bus mokamos 1,25–2,8 proc. metinės palūkanos.
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