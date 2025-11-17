Gyventojai atakuoja „Sodrą“: kas vyksta?

„Kuo daugiau viešų diskusijų atsiranda apie 2026 m. įsigaliosiančius antros pakopos pokyčius, tuo daugiau žmonių pradeda domėtis ir klausti — ne tik ar verta pasilikti, bet ir kiek realiai galėtų susigrąžinti, jei nutrauktų kaupimą“, – ELTAI sako „Sodros“ patarėja komunikacijai M. Kozič.
„Matome nemažai informacijos ar žinių trūkumo. Gana didelė dalis žmonių vis dar painioja privalomojo sveikatos draudimo, valstybinio socialinio draudimo ar gyventojų pajamų mokesčio sumas su pensijų kaupimo įmokomis ir mano, kad jos tiesiogiai kaupiasi pensijų fonde“, – teiga ji.
Pasak atstovės daug painiavos kelia plačiai vartojamos sąvokos „nutraukti kaupimą“ arba „baigti kaupimą“, kalbant apie antrąją pensijų pakopą.
„Iš tiesų, priklausomai nuo situacijos, gali būti keli sprendimo scenarijai: nutraukti kaupimą, stabdyti įmokas, baigti kaupimą sulaukus pensinio amžiaus ir pan. Todėl ateinančiais mėnesiais planuojame aiškinti šį skirtumą“, – tikina „Sodros“ komunikacijos ekspertė.
Anot jos, taip pat pastebima, kad žmonėms stinga konteksto apie tai, kaip kaupimas keitėsi per laiką.
„Žmonės dažnai vertina tik dabartinę sistemą 3+1,5 proc – tačiau pamiršta, kad anksčiau buvo ir kitų kaupimo modelių, pvz. 2+0+0. Tą aiškiai matome ir konkrečiais atvejais: pavyzdžiui, žmogus, kuris kaupime dalyvauja nuo 2004 m., nuo 2013 m. stabdė įmokų mokėjimą, o nuo 2019 metų reguliariai pratęsdavo įmokų sustabdymą.Toks žmogus realiai savo lėšomis į kaupimą niekada nemokėjo“, – teigia M. Kozič.
Pasak atstovės, toks klientas savo „Sodros“ paskyroje mato įrašą, kad jo sumokėtos įmokos yra lygios 0,00 eurų.
„Ir tai nėra klaida. Tokiam klientui reikia paaiškinti, kad matoma suma tiesiog atspindi faktą: įmokų jis pats nemokėjo, o fonde sukauptas rezultatas yra investavimo grąža“, – aiškina M. Kozič.
„Taigi, klausimų daugėja, ir jie dažniausiai susiję su konkrečia finansine informacija“, – reziumuoja institucijos patarėja.
Gruodį pasirodys „Sodros“ skaičiuoklė, skirta įsivertinti įvairius scenarijus
Pasak M. Kozič, „Sodra“ šiuo metu intensyviai dirba kurdama atnaujintą prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklę. Planuojama, kad jau gruodį gyventojai galės ja naudotis ir įvertinti įvairius scenarijus.
Teigiama, kad atnaujinta prognozuojamos pensijos skaičiuoklė pateiks palyginimą, kiek lėšų žmogus sukauptų iki senatvės pensijos ir kokio dydžio pensiją gautų, jei kauptų toliau, arba kokio dydžio išmoką gautų ir kokia pensija būtų, jei žmogus pasitrauktų iš kaupimo.
Vis dėlto, kaip sako atstovė, patikimiausius ir išsamiausius rezultatus skaičiuoklė rodys nuo 2026 m. sausio 1 d.
„Taip yra dėl kelių priežasčių. Iki metų pabaigos gyventojų dalyvaujančių antros pakopos pensijų kaupime įmokos toliau bus pervedamos į pensijų fondus ir juose investuojamos, todėl skaičiuoklės pateikiami duomenys iki sausio 1 d. būtų neišsamūs“, – teigia M. Kozič.
„Tik nuo 2026 m. pradžios pensijų kaupimo bendrovės turės teisinį pagrindą perduoti „Sodrai“ duomenis apie gyventojų sukauptą pensijų turtą. Iki tol „Sodra“ mato tik gyventojų ir valstybės skatinamąsias įmokas, pervestas į pensijų fondus, bet neturi informacijos apie investicinius rezultatus ir sukaupto turto vertę“, – aiškina atstovė.
Ji primena, kad nusprendus pasitraukti iš kaupimo, „Sodros“ įmokų dalis ir valstybės skatinamosios įmokos bus pervestos į „Sodrą“ ir konvertuotos į pensijų apskaitos vienetus.
„Pensijų apskaitos vieneto vertė 2026 metams bus patvirtinta tik šių metų pabaigoje, kai Seimas tvirtins biudžeto rodiklius. Taigi, dėl objektyvių priežasčių dalis skaičiuoklės rezultatams svarbių rodiklių bus prieinama tik kitų metų pradžioje“, – teigia M. Kozič.
Tiesa, galimą atsiimti sumą iš pensijų kaupimo preliminariai apskaičiuoti įmanoma ir dabar.
„Tai galima padaryti iš pensijų kaupimo bendrovės rodomos sukaupto pensijų turto vertės atėmus „Sodros“ ir valstybės įmokų sumas, kurios rodomos „Sodros“ paskyroje. Gautas skirtumas – apytikslė suma, kurią žmogus galėtų atsiimti pasitraukdamas iš kaupimo“, – aiškina „Sodros“ atstovė.
„Tačiau svarbu prisiminti, kad ši suma yra preliminari, nes iki realaus pasitraukimo momento keisis ir pensijų fondo vieneto vertė, ir įmokų suma“, – priduria ji.
ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
