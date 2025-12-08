Į Lietuvos banką grįžta milijonai centų: kas bus su 80 tonų monetų?

– Kaip keliauja centų monetos?
– Galime pasidžiaugti, kad apvalinimas vyksta efektyviai. Matome, kad per septynis mėnesius – nuo 2025 metų gegužės 1-osios, kai pradėjome apvalinimą – į Lietuvos banką jau sugrįžo daugiau kaip 30 mln. vieno ir dviejų centų monetų. Ar tai daug, ar mažai? Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, iki apvalinimo į Lietuvos banką per mėnesį sugrįždavo vos iki vieno milijono šių monetų. Dabar turime daugiau kaip trisdešimt milijonų. Jos sveria apie aštuoniasdešimt tonų – tiek monetų tilptų į daugiau nei vieną traukinio vagoną.
– Kur jas laikote?
– Turime saugyklas Lietuvos banke – monetos saugomos grynųjų pinigų saugyklose.
– Žmonės sako, kad monetų labai daug, anksčiau ir pamesdavo, o dabar atiduoda, nes nebeturi kur dėti. Kur kreiptis su sukauptomis atsargomis?
– Pirmiausia priminsiu, kad gyventojai vieno ir dviejų centų monetomis gali atsiskaityti kaip ir anksčiau – visose parduotuvėse. Jeigu yra sukaupę didesnį kiekį, jas galima atvežti į Lietuvos banko kasas Vilniuje ar Kaune ir jas iškeisime.
– Dalis monetų iškeliavo į Latviją, tiesa? Kodėl?
– Taip. Euro zonos valstybėse yra įprasta apsikeisti monetomis tam, kad grynųjų pinigų ciklas būtų efektyvesnis ir tvaresnis. Mes pasiūlėme vieno ir dviejų centų monetas, o kitos valstybės mainais pasiūlė kitų nominalų monetas. Latvijoje apvalinimas netaikomas, todėl jiems šių monetų reikia – Latvijos centrinis bankas paėmė dalį mūsų vieno cento monetų ir pasiūlė savų.
– Kiek laiko dar truks, kol jos visiškai išnyks iš apyvartos ir taps retenybe?
– Visų monetų surinkti tikriausiai nepavyks. Kaip rodo patirtis su litų centais, dalis jų taip ir liko neiškeistos – pamestos, išmėtytos, užsilikusios taupyklėse ar automobilio durelėse. Tikimasi, kad į Lietuvos banką grįš didžioji dalis per dvejus ar trejus metus.
– Ar įmanoma jas perdirbti? Ar jos keliaus į kitas šalis?
– Yra dvi galimybės. Viena – apsikeisti monetomis su kitomis valstybėmis. Kita – kad centrinis bankas monetas išlydytų į metalo lydinį ir viešųjų pirkimų būdu parduotų kaip metalo laužą.
– Ar patys turite tokių monetų namuose?
– Taip, turiu. Tikriausiai turi ir mano mama – žinau, kad virtuvėje ant palangės yra stiklainis, į kurį ji iki apvalinimo metų kraudavo grąžą. Kadangi ji senjorė ir dažniausiai atsiskaito grynaisiais, monetų natūraliai prisikaupdavo.
