 Infliacijos grimasos: kas brango labiausiai

Infliacijos grimasos: kas brango labiausiai

2026-08-27 09:28
BNS inf.

Išankstinė metinė infliacija rugpjūtį, palyginti su 2025 metų rugpjūčiu,  siekė 5,8 proc., o mėnesio – rugpjūtį, palyginti su liepa – 0,1 procento.

<span>Infliacijos grimasos: kas brango labiausiai</span>
Infliacijos grimasos: kas brango labiausiai / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Išankstinė vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 4,3 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Išankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 39,7 proc., benzinas – 27,5 proc., dyzelinas – 37,9 proc., automobilių remontas – 12,7 proc., medienos kuras – 32,1 proc., elektra – 12,2 proc., restoranų, kavinių paslaugos – 6,6 proc., atostogų išvykos – 12,2 procento.

Tuo metu medicininės diagnostikos gaminiai atpigo 29,4 proc., poilsio centrų, stovyklaviečių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos – 24,1 proc., sviestas – 7,6 proc., daržovės – 9,1 proc., kaulavaisiai ir sėklavaisiai – 26,9 proc., naudoti automobiliai – 4,1 procento.

Šiame straipsnyje:
rugpjūtis
infliacija
metinė infliacija
Degalai
šildymas
ekonomika
mėnesio infliacija
maisto kainos

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