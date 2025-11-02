 Infliacijos viražai: kas brango labiausiai

2025-11-26 11:46 diena.lt inf.

Išankstinė infliacija lapkritį, palyginti su tuo pačiu metu pernai – siekė 3,6 proc., o mėnesio – lapkritį, palyginti su spaliu – 0,4 procento.

Infliacijos viražai: kas brango labiausiai / Freepik.com nuotr.

Išankstinė vidutinė metinė infliacija lapkritį siekė 3,3 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Mėnesio infliacija fiksuota trečią mėnesį iš eilės.

Statistikų teigimu, labiausiai per metus pabrango kava, arbata ir kakava – 12 proc., keleivių vežimas keliais – 11,3 proc., atostogų išvykos – 9,9 proc., alus – 8,7 proc., nuomininkų mokami nuomos mokesčiai – 8,6 procento.

Poilsio ir sporto paslaugos bei dujos per šį laiką pabrango po 8,5 proc., sodai, augalai ir gėlės – 8,2 proc., tabako gaminiai – 7,7 proc., spirituoti gėrimai – 7,6 proc., cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai – 6,8 procento.

Apgyvendinimo paslaugos nuo praėjusių metų lapkričio pabrango 6,3 proc., restoranų ir kitų viešojo maitinimo įstaigų – 6,5 proc., kirpyklų – 7 procentais.

Tuo metu elektra pigo 9,7 proc., garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai – 8,3 proc., automobiliai – 6,5 procento.

Išankstinė infliacija apskaičiuota pagal su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis suderintą vartotojų kainų indeksą.

