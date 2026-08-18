Inovacijų populiarinimo renginiams – 50 tūkst. eurų

„Sumaniosios specializacijos sritys pasirinktos neatsitiktinai – tai sritys, kuriose Lietuva turi stiprias kompetencijas ir galimybių kurti didesnę pridėtinę vertę. Norime, kad čia kuriamos inovacijos virstų naujais produktais, partnerystėmis ir verslo augimu“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Kaip nurodo ministerija, finansavimas skiriamas renginiams, kurie supažindina visuomenę ir tikslines grupes su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų diegimo nauda ir gerosiomis praktikomis. Taip pat renginiai gali būti organizuojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse.
Skelbiama, kad į finansavimą gali pretenduoti Lietuvoje registruotos asocijuotos verslo struktūros, vienijančios ne mažiau kaip 25 ūkio subjektus, veikiančius pagal sumaniosios specializacijos prioritetus. Taip pat vienas pareiškėjas per kvietimą gali pateikti ne daugiau nei dvi paraiškas skirtingiems renginiams.
Vienam pareiškėjui maksimaliai bus skiriama iki 10 tūkst. eurų, finansuojant iki 100 proc. tinkamų išlaidų.
Projektai bus atrenkami konkurso būdu, paraiškas teikti galima iki šių metų rugsėjo 14 d. Kvietimą administruoja Inovacijų agentūra.
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