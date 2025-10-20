„INVL Baltic Real Estate“ supirko dalį savo akcijų

Supirkta 21 011 vnt. savų įmonės akcijų, už vieną mokant nustatytą maksimalią 3 eurų kainą – iš viso sumokėta daugiau nei 63 tūkst. eurų.
„Įmonė inicijavo savų akcijų supirkimą siekdama optimizuoti kapitalo struktūrą ir užtikrinti ilgalaikę vertę akcininkams. Akcijų turėtojai taip pat turėjo galimybę parduoti visas arba dalį savo akcijų“, – pranešime teigia bendrovę valdančios „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Bendrovė numatė maksimaliai įsigyti 73 tūkst. vienetų savų akcijų (0,9 proc. įstatinio kapitalo). Akcijoms supirkti iš šiam tikslui skirto nepanaudoto 2,4 mln. eurų rezervo buvo skirta 219 tūkst. eurų.
Savų akcijų supirkimas olandiško aukciono principu vyko spalio 14-20 dienomis.
Spalio 20 d. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų kaina biržoje buvo 2,96 euro.
„INVL Asset Management“ valdomos įmonės akcininkai įmonės akcijų supirkimui ir jo sąlygoms pritarė dar balandžio pabaigoje.
