Išaugo superkamo pieno kaina

Spalį pieno supirkimo kaina, palyginti su rugsėju, sumažėjo 1,67 proc. ir siekė 492,41 euro už toną.
Stambiems pieno ūkiams, parduodantiems daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, spalį už žalio natūralaus riebumo pieną mokėta 528,91 euro už toną, arba 2,47 proc. mažiau nei rugsėjį. Iš stambių ūkių gauta apie 65 proc. viso Lietuvoje iš ūkių patiekto žalio natūralaus riebumo pieno kiekio.
Europos Komisijos duomenimis, aptariamu laikotarpiu vidutinė pieno supirkimo kaina Europos Sąjungoje siekė 532 eurus už toną – 12,5 proc. daugiau nei pernai.
Vidutinė Bendrijos ūkininkų gaunama pieno kaina šiemet yra 25 proc. didesnė nei pastarųjų 5 metų vidurkis.
Didžiausi pieno kainų augimai šįmet fiksuoti Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje, Švedijoje ir Estijoje.
