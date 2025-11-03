 Įsigalioja nauja tvarka, lengvinanti didelių pramonės įmonių statybas

Įsigalioja nauja tvarka, lengvinanti didelių pramonės įmonių statybas

2025-11-03 07:07
BNS inf.

Nuo lapkričio 1 dienos įsigalioja Seimo birželį priimti įstatymai, leidžiantys Lietuvoje greičiau ir lengviau įsikurti pramonės įmonėms, užtikrinančioms valstybės saugumo ir gynybos poreikius, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Įsigalioja nauja tvarka, lengvinanti didelių pramonės įmonių statybas / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

„Sukurdami ypač greitą ir palankią investicijoms aplinką lengviau pasieksime, kad Lietuvoje būtų sparčiau kuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos, o investuotojai mūsų šalį pasirinktų dėl paprastesnių įsikūrimo procedūrų“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.

Kaip rašė BNS, įstatymų pokyčiai leis įmonėms pradėti statybas be kai kurių leidimų, o investicijos virš 110 mln. eurų (vietoje 100 mln. eurų) būtų pripažįstamos didelėmis.

Ministerijos teigimu, pakeitimais sukuriamas „investicijų greitkelis“ – vienos palankiausių sąlygų investuotojams regione.

Beveik 10 įstatymų paketu kuriama palanki aplinka nacionalinėms ir užsienio investicijoms į gynybą – vadinamasis žaliasis koridorius, kuris gerokai sumažintų barjerus, supaprastintų žemės naudojimo ir statybų leidimų išdavimo tvarką gynybos pramonės projektams.

Paprastesnės sąlygos bus taikomos ir projektams laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) teritorijose – greitesnis žemės formavimas, aiškesnės planavimo taisyklės, supaprastintas poveikio aplinkai vertinimas.

Taip pat bus pertvarkytas ir pelno mokesčio lengvatų taikymas – jos galiotų nuo projekto rezultatų pasiekimo, o ne nuo jo pradžios.

Spartinant procesus, poveikio aplinkai vertinimas išlieka privaloma procedūra.

