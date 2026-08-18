Įsigijo gynybos obligacijų už 73,2 mln. eurų

Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 10,1 mln. eurų (575 sandoriai), vienerių metų trukmės – už 60,9 mln. eurų (954), dvejų metų – už 1,1 mln. eurų (81), trejų metų – už 1,1 mln. eurų (78).
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 60 emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 930 mln. eurų.
Nuo vasario gynybos obligacijos platinamos nenutrūkstamai: nuo trečiadienio vėl galima įsigyti naujų, už jas bus mokamos 1,25–2,8 proc. metinės palūkanos.
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