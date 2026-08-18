 Įsigijo gynybos obligacijų už 73,2 mln. eurų

Įsigijo gynybos obligacijų už 73,2 mln. eurų

2026-08-18 14:01
BNS inf.

Žmonės, verslas ir kitos organizacijos rugpjūčio 4–17 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už beveik 73,2 mln. eurų, sudaryti 1688 sandoriai, antradienį pranešė Finansų ministerija.

<span>Įsigijo gynybos obligacijų už 73,2 mln. eurų</span>
Įsigijo gynybos obligacijų už 73,2 mln. eurų / magnific.com nuotr.

Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 10,1 mln. eurų (575 sandoriai), vienerių metų trukmės – už 60,9 mln. eurų (954), dvejų metų – už 1,1 mln. eurų (81), trejų metų – už 1,1 mln. eurų (78).

2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 60 emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 930 mln. eurų.

Nuo vasario gynybos obligacijos platinamos nenutrūkstamai: nuo trečiadienio vėl galima įsigyti naujų, už jas bus mokamos 1,25–2,8 proc. metinės palūkanos.

 

Šiame straipsnyje:
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Tai
yra žymiai mažiau, negu infliacija. Mirtinas verslas.
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