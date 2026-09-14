Įsigijote užkrėsto maisto? Štai ką nedelsiant turite padaryti

Plačiau apie tai pasakojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Vilniaus priežiūros skyriaus patarėja Daiva Ruželienė.
– Kodėl pastaruoju metu vis dažniau girdime apie užkrėstus maisto produktus ir prašymus pirkėjams juos grąžinti į parduotuves?
– Mes taip pat pastebime tokią iliuziją arba tokį vaizdą, kad tų atvejų yra nepagrįstai daug ir pastaruoju metu jų tikrai daugėja. Tiesa, norime nuraminti visuomenę, kad iš tiesų tų atvejų yra įprastai tiek, kiek ir ankstesniais metais.
Tarnyba yra parengusi naują įrankį – pranešimus apie nesaugų maistą ir nesaugius produktus. Ši interneto svetainės funkcija yra labai lengvai pasiekiama tiek vartotojams, tiek verslui, tiek atskiroms žiniasklaidos priemonėms.
Matome, kad žiniasklaida publikuoja atskirus straipsnius, todėl ir susidaro tokia iliuzija, jog tų atvejų yra ypač daug arba daugiau nei ankstesniais metais.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kodėl maisto produktai patenka į rinką ir tik tada atsiranda pranešimai?
– Iš pradžių yra užkardomas nesaugaus produkto tiekimas į rinką ir tik tada atsiranda pranešimas. Jis skelbiamas dėl vartotojų, kad jie būtų budrūs, matytų informaciją ir pasitikrintų, ką yra įsigiję.
Nesaugaus maisto patekimo į rinką būdai arba keliai yra labai įvairūs. Būna atvejų, kai patogeną nustato pati tarnyba, atrinkdama mėginius. Suprantame, kad pats mėginio ištyrimas užtrunka. Paprastai produktas jau būna pateiktas į rinką ir tik tada gaunamas tyrimo atsakymas, rezultatas.
Taip pat būna atvejų, kai informaciją gauname iš kitų Europos Sąjungos šalių. Tas informacijos gavimo etapas taip pat šiek tiek užtrunka.
Trečiasis nesaugių produktų atšaukimo atvejis yra tuomet, kai pati įmonė pagal savikontrolės sistemą atrenka mėginį. Užtrunka, kol jis ištiriamas, tad tik vėliau prasideda produkto atšaukimo procesas.
– Kas žmogui gali nutikti suvalgius užkrėsto maisto produkto?
– Vartotojams taip pat norime siųsti žinutę, kad nesaugios arba salmonelėmis užkrėstos paukštienos įsigijimas nereiškia, jog tai yra kažkokia labai didelė grėsmė. Taip, su ja reikia elgtis labai atsargiai. Įgyvendinus tris sąlygas, tokia paukštiena tikrai nekelia pavojaus žmonių sveikatai. Pirmoji sąlyga – tinkamas jos laikymas arba atšildymas, jei tai yra šaldyta paukštiena.
Antroji sąlyga – tinkamas jos pjaustymas ir apdorojimas, neužteršiant paviršių, kurie lietėsi su paukštiena.
Trečioji ir pagrindinė sąlyga – geras terminis apdorojimas. Įvykdžius šias tris sąlygas tikrai neverta pergyventi dėl to, kad produktas pakenks jūsų sveikatai.
– Ar matote galimybę pirmiausia maisto produktus ištirti ir tik tada pateikti į rinką? Ar to neįmanoma padaryti dėl to, kad tai yra greitai gendantys produktai, o tyrimai natūraliai užtrunka?
– Taip, tai yra gendantys maisto produktai. Kai kurių produktų tinkamumo vartoti terminas gali būti net kelios dienos, todėl tikrai nėra galimybės spėti per tą laikotarpį atlikti tyrimą.
Kitas aspektas – puikiai suprantame, kad visos rinkos arba visų produktų niekas netiria ir negalėtų ištirti. Žinutė vartotojui yra tokia, kad su kiekvienu produktu reikia elgtis labai atsakingai, atsakingai jį tvarkyti ir atsakingai prižiūrėti savo aplinką.
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