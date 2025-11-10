Įsisiūbavo pieno supirkimo kainos

Panašios tendencijos taip pat fiksuojamos visoje ES. Anot MMO, šių metų sausio–spalio mėnesiais vidutinė pieno supirkimo kaina Bendrijoje siekė 53,19 cento už kilogramą – 12,5 proc. daugiau nei prieš metus (47,29 cento).
„Rabobank“ analitikų teigimu, 2024 m. pabaigoje ir šių metų pradžioje pieno supirkimo kainos Europoje pasiekė rekordines aukštumas dėl ribotos pasiūlos bei didesnių gamybos sąnaudų, ypač energijos ir pašarų. Be to, pasaulinė pieno gamyba tuo metu augo lėčiau nei tikėtasi, o tai trumpuoju laikotarpiu palaikė kainų kilimą.
Ekspertai pažymi, kad antroje šių metų pusėje rinkoje matomas vangus vartojimas ir didėjanti pasaulinė pieno pasiūla gali lemti kainų korekcijas.
