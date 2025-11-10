 Įsisiūbavo pieno supirkimo kainos

Įsisiūbavo pieno supirkimo kainos

2025-11-10 16:20 diena.lt inf.

Per dešimt šių metų mėnesių vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lietuvoje siekė 51,35 cento už kilogramą – 23,8 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, rodo Europos Sąjungos (ES) pieno rinkos observatorijos (MMO) duomenys.

Įsisiūbavo pieno supirkimo kainos
Įsisiūbavo pieno supirkimo kainos / G. Savickio / ELTOS nuotr.

Panašios tendencijos taip pat fiksuojamos visoje ES. Anot MMO, šių metų sausio–spalio mėnesiais vidutinė pieno supirkimo kaina Bendrijoje siekė 53,19 cento už kilogramą – 12,5 proc. daugiau nei prieš metus (47,29 cento).

„Rabobank“ analitikų teigimu, 2024 m. pabaigoje ir šių metų pradžioje pieno supirkimo kainos Europoje pasiekė rekordines aukštumas dėl ribotos pasiūlos bei didesnių gamybos sąnaudų, ypač energijos ir pašarų. Be to, pasaulinė pieno gamyba tuo metu augo lėčiau nei tikėtasi, o tai trumpuoju laikotarpiu palaikė kainų kilimą.

Ekspertai pažymi, kad antroje šių metų pusėje rinkoje matomas vangus vartojimas ir didėjanti pasaulinė pieno pasiūla gali lemti kainų korekcijas.

Šiame straipsnyje:
natūralus pienas
pieno kainos
supirkimo kainos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų