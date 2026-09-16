Įspėja dėl „Smart-ID“ pokyčių: nuo spalio 1-osios įprastu būdu to padaryti nebegalėsite

„Keičiasi „Smart-ID“ registracijos tvarka: asmens tapatybės kortelės, kuri nuskaitoma kortelių skaitytuvu, nebebus galima naudoti nei kuriant naują paskyrą pirmą kartą, nei registruojantis pakartotinai. Pirmą kartą paskyrą kuriantiems gyventojams lieka du dažniausiai pasirenkami būdai – registracija su „Mobile-ID“ arba banko padalinyje. Naujos paskyros, kuriamos naudojant asmens tapatybės kortelę su kortelių skaitytuvu, sudarė tik nedidelę visų registracijų dalį, tad daugumai gyventojų šis pokytis neturėtų sukelti papildomų nepatogumų“, – sako sprendimą kuriančios bendrovės „SK ID Solutions“ verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus.
Turintys mobiliojo parašo priemonę „Mobile-ID“ ir norintys susikurti „Smart-ID“ paskyrą, registracijos procesą galės atlikti nuotoliniu būdu. Tereikia atsisiųsti „Smart-ID“ programėlę, joje pradėti registraciją, pasirinkti tapatybės patvirtinimą su „Mobile-ID“ ir toliau vadovautis ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Asmenys, kurie nenaudoja „Mobile-ID“, pirmą kartą „Smart-ID“ paskyrą gali susikurti banko skyriuje. Vykstant į banką būtina turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir išmanųjį telefoną.
Kaip iš naujo registruosis ankstesni naudotojai
Anksčiau „Smart-ID“ naudoję gyventojai taip pat nebegalės naudoti asmens tapatybės kortelės su kortelių skaitytuvu registruojantis iš naujo. Tiesa, jie ir toliau galės tapatybę patvirtinti ankščiau minėtais būdais, taip pat – papildomais: biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančia ir tam pačiam asmeniui priklausančia „Smart-ID“ paskyra.
Iš naujo sukurti paskyrą gali prireikti pasibaigus jos galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
„Registruojantis biometriniu būdu tapatybė patvirtinama naudojant pasą arba asmens tapatybės kortelę su elektroniniu lustu. Dokumento duomenys nuskaitomi telefonu, palaikančiu NFC funkciją, o naudotojo tapatybė patvirtinama atliekant biometrinį veido atpažinimą. Todėl nei kortelių skaitytuvo, nei apsilankymo banko skyriuje nereikia“, – paaiškina E. Stonkus atstovas.
Naują paskyrą taip pat galima patvirtinti kitame įrenginyje veikiančia savo „Smart-ID“ paskyra. Šį būdą gali rinktis visi pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje, ji tebėra aktyvi, o naudotojas turi prieigą prie įrenginio, kuriame ji veikia.
„SK ID Solutions“ atstovas primena, jog norint naudotis visomis „Smart-ID“ funkcijomis rekomenduojama patikrinti, ar išmanusis telefonas atitinka programėlės techninius reikalavimus. „Android“ naudotojų telefone turėtų būti įdiegta „Android 10“ arba naujesnė operacinės sistemos versija, o „iPhone“ naudotojų – „iOS 15“ arba naujesnė. Sklandžiam paskyros registravimui taip pat rekomenduojama naudoti NFC funkciją palaikantį išmanųjį įrenginį.
„Smart-ID“ – tapatybės patvirtinimo programėlė, kurią naudodami gyventojai jungiasi prie e. paslaugų, pasirašo dokumentus, tvirtina elektroninius mokėjimus ir atlieka kitus veiksmus internete. „Smart-ID“ šiandien Lietuvoje naudojasi daugiau nei 1,8 mln. gyventojų. Per mėnesį su šia priemone atliekama apie 35 mln. operacijų.
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