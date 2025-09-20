Įspėja: žiemą ši prekė brangs

Deja, vien šilto rugsėjo negana. Bitės ruošiasi žiemai, kaupia sau atsargas, o medaus labai mažai.
„Šiemet su medumi yra labai liūdna situacija, kitos bitės net badauja. Kur silpnesnės šeimos – net sau neprisinešė maistui. Tai apie išėmimą nebėra ką kalbėti“, – pasakojo bitininkas Vytautas Čiapas.
Bitininkai tokių metų nepamena – situacija itin prasta. Medaus šiemet išsuko tris kartus mažiau.
„Pernai iš mano avilėlių buvo 1,5 tonos, šiemet – 550 kilogramų“, – sakė bitininkas Vytautas Marcinkevičius.
„Jeigu praeitais metais išėmėme, sakykime, produkcijos apie 6 tonas medaus, tai šiemet, bijau, kad nebus dviejų“, – tikino V. Čiapas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Medaus mažai dėl šaltų ir itin lietingų orų. Išskridusios bitės, nieko neradusios, į avilį parskrisdavo tuščiomis.
Labai mažai ne tik medaus, bet ir žiedadulkių, bičių duonelės.
„Gegužę ir birželį buvo labai šalta, bitės neturėjo kaip dirbti. Laukėme liepos, kad atšiltų orai, bet liepą lietus buvo, taip pat nebuvo šilumos. Rugpjūtį nieko gero neturėjome“, – aiškino V. Čiapas.
„Lietus lyja, nors augalai ir žydi, bet nektarą išplauna. Bitės išskrenda, jei geresnis oras, bet medaus neparneša arba per mažai parneša“, – tikino V. Marcinkevičius.
Dėl to, kad medaus mažai, šiemet jis pabrango. Pas didžiąją dalį bitininkų kilogramas kainuoja 7 eurus, 5 eurai – už pusę litro.
Maža to, bitininkai įspėja, kad žiemą lietuviško medaus gali trūkti. Tada kaina turėtų dar kilti.
„Nuo pavasario, kai medaus kaina šiek tiek kilstelėdavo ant šviežio, taip ir nebenukrito, nes bitininkai pastebėjo, kad nebus iš ko išimti. Tai dabar rudeninio medaus irgi neturime“, – sakė V. Čiapas.
„Kaina tokia ir laikosi kaip pernai, taip ir šiemet pas mane – kilogramas 7 eurai. Pas kitus girdėjau iki 8 eurų prašo, bet neaišku, kiek jie ten parduoda“, – kalbėjo V. Marcinkevičius.
Iš medaus produktų daugiausiai kilo bičių duonelės kaina. Šiemet supirkėjai bitininkams siūlo tiek, kiek anksčiau patys bitininkai prašydavo iš savo klientų.
„Bitės neturėjo, iš kur parnešti medaus, nepririnko žiedadulkių, nepririnko duonelės. Kai kur aviliuose išvis duonelės nėra. Pačioms bitėms turi palikti apie kilogramą duonelės, kad jos per žiemą turėtų kažkuo maitintis“, – aiškino V. Čiapas.
100 gramų bičių duonelės kainuoja apie 8 eurus.
