Įvardijo, kada žada uždrausti vienkartines elektronines cigaretes

Tai numatoma Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte.
Pasak jo, Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus.
BNS praėjusią savaitę rašė, kad beveik penkios dešimtys parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis e. cigaretėmis. Anot Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisų autorių, šių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jose esančio nikotino koncentracija, jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką.
Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis, 2024 metais e. cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vidutiniškai 12,9 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.
Nuo 2015 metų keturis kartus išaugo e. cigaretes pirmą kartą pavartojusių trylikamečių ar jaunesnių respondentų skaičius – nuo 7,3 proc. iki 32 procentų.
Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
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