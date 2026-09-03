Įvardijo, kodėl tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros

„Šiek tiek daugiau nei 4 tūkst. mūsų klientų skirtingose šalies vietose dar neturi elektros“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė R. Juodkienė.
Kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti ketvirtadienį.
Pasak R. Juodkienės, tinklas kai kuriose vietose yra sugriautas.
Prie Anykščių, pavyzdžiui, yra kelios linijos, taip pat prie Zarasų, kur nėra atramų sveikų – visos jos išverstos, laidai yra sutraukyti.
„Tiesiog atramų nėra linijose. Prie Anykščių, pavyzdžiui, yra kelios linijos, taip pat prie Zarasų, kur nėra atramų sveikų – visos jos išverstos, laidai yra sutraukyti. Ten techniniai sprendimai bus pritaikyti ir jie veiks tol, kol nebus nutiesta nauja linija“, – kalbėjo ji.
Pasak ESO atstovės, vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalina beveik 100 brigadų.
Finansų ministras Taurimas Valys antradienį teigė, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį rengia pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti.
Kaip rašė BNS, per rugpjūčio 22 dieną siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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