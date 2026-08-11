 Įvertino gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainas

Įvertino gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainas

2026-08-11 10:53
ELTOS inf.

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2026 m. liepą, palyginti su birželiu, padidėjo 2,1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,4 proc., praneša Valstybės duomenų agentūra.

<span>Įvertino gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainas</span>
Įvertino gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Bendram kainų pokyčiui didžiausios įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas (8,6 proc.) bei chemikalų ir chemijos produktų kainų sumažėjimas (1 proc.).

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,5 proc. Daugiausia – 8,9 proc. – brango rafinuoti naftos produktai. Labiausiai pigo oda ir odos gaminiai – 5,1 proc.

Maisto produktų kainos beveik nepakito. Iš jų brango pagardai – 6,6 proc., ledai – 6,4 proc., kiti vaisių ir daržovių perdirbimo ir konservavimo produktai – 4,1 proc., tačiau pigo paruošti valgiai ir patiekalai – 4,8 proc., cukrus – 3,2 proc., paruoštas ėdalas naminiams gyvūnėliams – 2,9 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 2,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,4 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,9 proc., ne euro zonos rinkoje – 3,4 proc.

Per metus, 2026 m. liepą, palyginti su 2025 m. liepa, visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 11,5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 4,3 proc.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 12,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 7,5 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 10,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1,6 proc.

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 10,2 proc., ne euro zonos rinkoje – 10,5 proc.

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