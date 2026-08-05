Įvertino nedarbo lygį Lietuvoje

Vyrų nedarbo lygis buvo 6,4 proc., moterų – 5,8 proc. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis antrąjį ketvirtį siekė 12,6 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 5,3 punkto, per metus – 5,5 punkto, remdamasi Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,6 punkto, o per metus – 0,9 punkto iki 1,8 procento.
Antrąjį ketvirtį šalyje buvo 5,7 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 11,3 tūkstančio. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 21,4 tūkstančio.
Ilgalaikių bedarbių buvo 27,6 tūkst., arba 28,8 proc. visų bedarbių – jų skaičius sumažėjo 10,2 tūkst., o per metus – 15,5 tūkstančio.
15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis antrąjį ketvirtį sudarė 74,6 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,9 procentinio punkto, per metus – 0,6 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis siekė 75,9 proc., moterų – 73,2 procento.
Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis sudarė 27,5 proc. – 1,9 proc. punkto mažiau nei prieš ketvirtį ir 0,4 proc. mažiau nei prieš metus.
Vyresnių (55–64 metų amžiaus) gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 2,9 proc. punkto iki 72,1 procento.
Antrąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų skaičius siekė 1,571 mln. – 6,6 tūkst. žmonių mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Dirbo ar turėjo darbą 1,745 mln. žmonių – 14,7 tūkst. daugiau nei prieš ketvirtį ir 15,6 tūkst. daugiau nei prieš metus.
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