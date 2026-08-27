Izgorodinas: klaidinga bus teigti, kad ekonomiką į viršų temps tik pensijų reforma

„Citadele“ banko ekonomistas mano, kad ekonomiką šiemet toliau skatins ne tik vartojimas, bet ir eksportas.
„Labai gali būti, kad Lietuvos ekonomikos augimo prognozę šiek tiek dar padidinsim. Nes mes matome euro zonos ekonomikos atsigavimą, Vokietijos ekonomikos atsigavimą, Skandinavijos ekonomikos didelį atsigavimą – tai naudinga ne tik Estijai, bet ir tai pačiai Lietuvai“, – ekonomikos apžvalgoje Palangoje ketvirtadienį sakė analitikas.
„Šiais metais klaidinga bus teigti, kad ekonomiką į viršų temps tik pensijų reforma, bet labai stipriai prisidės eksportas. (...) Vienas iš aspektų – tai yra santykinai stipresnė Europos ir Skandinavijos ekonomika“, – pridūrė jis.
Pasak A. Izgorodino, Lietuvos pramonės augimas artimiausiu metu taip pat bus sparčiausias per keletą metų. Tam įtakos turės tai, jog didžioji dalis pramonės produkcijos eksportuojama.
„Mums yra naudingas šiuo atveju ir Vokietijos ekonomikos lėtumas, ir atsigavimas, nes kai vokiečių pramonei yra blogai, Vokietijos gamintojai ieško pigesnių kontraktinės gamybos tiekėjų, ir vienas iš tų tiekėjų yra Lietuva. Bet kitas dalykas yra ir tai, kad mūsų įmonės tikrai yra konkurencingos ir pakankamai gerai įsiliejo į europietiškas vertės grandines ir tikrai neprarado savo konkurencingumo. Ir trečias aspektas – tai gynybos finansavimas“, – aiškino analitikas.
Pasak A. Izgorodino, dėl atsiimtų pinigų iš antros pensijų pakopos toliau rekordus muš mažmeninė prekyba, kuri taip pat palaikys ekonomikos augimą.
Dujų kaina nuo karo Ukrainoje pradžios pakilo du kartus, o biokuro kaina Lietuvoje per metus pakilo 50 procentų. (...) Tai reiškia, kad kitas šildymo sezonas gali būti ne keliais, o keliolika procentų brangesnis. Tai bus tam tikras šokas ekonomikai ir šildymo sezonas „suvalgys“ dalį pensijų reformos pinigų.
„Dėl mažmeninės prekybos, tai mes manome, kad artimiausiu metu tie skaičiai primins kosmosą. Ir Lietuvos mažmeninė prekyba, atmetus kainas, kiekvieną artimiausią mėnesį labai stipriai muš istorinius rekordus. Tai yra labai stipriai susiję ir su pensijų reformos įtaka, ir su tuo, kad Lietuvos vartotojų lūkesčiai yra labai stipriai atsigavę“, – teigė jis.
„Šiuo metu Lietuva yra viena iš lyderių Europoje pagal gyventojų optimizmą. Ir ekonomikos augimas, pensijų reforma, gyventojų optimizmas turėtų kelti mūsų vartojimą į viršų ir pakankamai stipriai“, – kalbėjo ekonomistas.
Augimą taip pat skatins ir nekilnojamojo turto bei statybų rinka.
„Vienas iš sektorių yra šiek tiek tokioje duobėje – ofisai. Ofisų rinka Lietuvoje yra tikrai pakankamai šalta ir atšalusi. Bet kalbant apie gyvenamosios paskirties būstą, mes esame optimistai, netgi nepaisant to, kad Europos Centrinis Bankas kels palūkanas“, – teigė A. Izgorodinas.
Tuo metu infliacijos prognozių apkarpyti neleidžia pensijų pinigai ir vartojimo bumas. Bankas prognozuoja, kad Lietuvoje vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 5,8 proc., kitąmet – 3,4 procento.
Kitų metų rizikos – dėl šildymo sezono
„Citadele“ ekonomistas sako, kad dėl kitų metų ekonominių perspektyvų daugiausiai klausimų kelia būsimasis šildymo sezonas, kuris gali ekonomikai sukelti šoką.
„Su nekantrumu laukiu spalio pabaigos, nes spalio pabaigoje, tikėtina, bus paskelbtos naujos šildymo kainos. Ir aš manau, kad jos bus stipriai didesnės, ir šildymas bus tikrai brangesnis. Šiuos metus mes dar pabaigsime su dabartinėmis šildymo kainomis, kurios yra aukštos, palyginti su užpraeitais metais, bet kiti metai bus dar brangesni“, – teigė A. Izgorodinas.
Dujų kaina nuo karo Ukrainoje pradžios pakilo du kartus, o biokuro kaina Lietuvoje per metus pakilo 50 procentų. (...) Tai reiškia, kad kitas šildymo sezonas gali būti ne keliais, o keliolika procentų brangesnis. Tai bus tam tikras šokas ekonomikai ir šildymo sezonas „suvalgys“ dalį pensijų reformos pinigų, kurie tiesiogiai bus išnaudoti pirmo būtinumo paslaugai – šildymui“, – kalbėjo jis.
Pasak A. Izgorodino, kitąmet stipriai turėtų atrodyti Lietuvos pramonė, nes Europos ekonomika turėtų vis labiau atsigauti.
„Šiais metais ekonomiką labai stipriai tempia į viršų vidaus rinka, kitais metais vidaus rinkos augimas sulėtės, o ekonomiką į viršų temps stipri pramonė dėl to, kad atsigauna Europos ekonomika ir tai yra mums labai naudinga“, – teigė ekonomistas.
Jis prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika 2027 metais augs 2,3 – 2,5 procento.
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