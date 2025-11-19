Izgorodinas: tai paspartins BVP augimą

Šių metų prognozės banko analitikai taip pat nekeičia – kaip ir rugsėjį, prognozuoja 2,5 proc. augimą.
„Lapkritį atnaujinę prognozes, mes jų labai stipriai nepakeitėme (...) ir neskubame mažinti šių metų BVP prognozių. Nepaisant to, kad ekonomikos augimas sulėtėjo, mes matome labai nedidelę riziką dėl tolesnio ekonomikos ciklo“, – banko ekonominių prognozių pristatyme teigė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Anot A. Izgorodino, kitąmet antrosios pensijų kaupimo pakopos reforma BVP augimą paspartins 0,7 proc. punkto.
„Ji (reforma – BNS) tikrai paspartins ekonomikos augimą. Kai kurie sektoriai – automobilių, statybinių medžiagų, NT (nekilnojamo turto – BNS), turizmo ir prabangos prekių, sveikatos – pajaus vartojimo šuolį“, – sakė ekonomistas.
Tačiau, pasak jo, tai yra vienkartinis ekonomikos skatinimas ir kyla nerimo dėl 2027-ųjų Lietuvos ekonomikos ciklo. Bankas prognozuoja, kad 2027 metais ekonomikos augimas sulėtės iki 2,3 proc.
„Ekonominis ciklas yra labai brandus ir pramonė, mažmeninė prekyba pagal ciklą yra visiškai savo pike, kitais metais tie sektoriai matys teigiamą poveikį dėl pensijų reformos, bet gali būti, jog 2027 metais ekonomika, būdama savo pike, atsitrenks į lubas ir tas augimas gali būti lėtesnis nei šiuo metu prognozuojame mes“, – teigė A. Izgorodinas.
Bankas nekeičia ir šių bei kitų metų nedarbo augimo prognozės – atitinkamai 6,9 proc. ir 6,6 procento. Atlyginimai šiemet ir kitąmet turėtų augti po 7 proc. (rugsėjo prognozė – 7 proc. šiemet ir 7,5 proc. kitąmet).
„Pensijų reforma, mūsų nuomone, neišjudins spartesnio atlyginimų augimo, nes situacija darbo rinkoje yra ties balansu“, – sakė ekonomistas.
Anot jo, atlyginimai vis dar auga sparčiau nei kainos, tačiau augimo tempas yra tvarus ir leidžia įmonėms efektyviau planuoti darbo kaštus, darbuotojams išlaikyti realų pajamų didėjimą.
Bankas toliau mano, kad infliacija šiais metais sieks 3,5 proc., kitais metais – 3,4 proc.
