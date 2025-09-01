Jankūnas siūlo metams atidėti šio mokesčio įsigaliojimą

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščionių šeimų sąjungos frakcijos Seime narys Rimas Jonas Jankūnas įregistravo tai numatančias Akcizų įstatymo pataisas.
Jo teigimu, jei cukrus dėl akcizų nulemtų ekonominių priežasčių būtų pakeistas pavojingesniais sveikatai saldikliais, tai galėtų sukelti didelę žalą.
„2022 m. atlikta 25 tyrimų, atitinkančių nustatytus atrankos kriterijus, analizė, kurioje dalyvavo beveik 4 mln. tiriamųjų, parodė ryšį tarp dirbtinių saldiklių vartojimo ir mirties rizikos. Šios metaanalizės duomenimis, dirbtinius saldiklius vartojusių asmenų mirties rizika buvo 13 proc. didesnė. Be to, dirbtinių saldiklių vartojimas galėjo padidinti vėžio riziką Europoje. (...) Taip pat nustatyta, kad kai kurie plačiai vartojami saldikliai gali pažeisti kraujagyslių vidinio dangalo – endotelio – funkciją“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija, anot R. J. Jankūno, galės pasiūlyti gyventojų sveikatai mažiau žalingą saldintų gėrimų apmokestinimo akcizais mechanizmą.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Seimas pritarė siūlymui nuo 2026-ųjų įvesti akcizą saldiesiems gėrimams.
Akcizas, priklausomai nuo cukraus kiekio, bus taikomas nealkoholiniams saldintiems gėrimams, kuriuose yra daugiau nei 2,5 gramai pridėtinių cukrų (100 ml gėrimo). Mokestis bus taikomas tokių gėrimų paruošimui naudojamiems koncentratams.
Nuo akcizo bus atleidžiami maisto produktų gamybai skirti saldinti gėrimai, viešojo maitinimo įstaigose pagaminti nefasuoti, taip pat farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, kūdikių mišinių gamybai skirti saldinti gėrimai.
Skaičiuojama, kad per metus cukraus mokestis biudžetą papildytų 25 mln. eurų.
Naujausi komentarai