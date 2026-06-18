Janulevičius: koalicinė sutartis yra gera, nes numato sąlygas verslui reinvestuoti

„Mums labai svarbūs pokyčiai, kurie įtraukti į koalicijos sutartį – reinvestavimo galimybės, kad kuo daugiau vietinis verslas investuotų į naujus našius įrengimus ir keltų našumą“, – LRT radijui ketvirtadienį teigė V. Janulevičius.
„Teko paskaityti koalicinę sutartį, manau, kad ji tikrai yra daug geresnė nei iki šiol“, – pridūrė jis.
Anot koalicinės sutarties projekto, susitariančiosios partijos įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarią ir investicijoms palankią politiką.
„Visos trys partijos pritaria, kad reinvestuoti, investuoti į ekonomiką, į naujas darbo vietas yra tikslinga. Vertiname pozityviai šią naują koalicinę sutartį“, – kalbėjo pramonininkų atstovas.
Pasak V. Janulevičiaus, sulėtėjus investicijoms iš užsienio, o atlyginimams ir toliau augant sparčiau nei našumui, verslui svarbu turėti geras sąlygas investuoti į naujus įrenginius, kurie efektyvumą didintų: „Kad išlaikytume tą patį verslą Lietuvoje, nes šiandien mūsų verslas yra globalus.“
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai ketvirtadienį pasirašys valdančiosios koalicijos sutartį.
Remiantis šia sutartimi bus formuojama XXI-oji Vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
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