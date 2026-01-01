Ką signalizuoja Lietuvos pramonės lūkesčiai

„Ką tik pasibaigę metai Lietuvos pramonei buvo pažymėti ne tik silpnėjančiais lūkesčiais, bet ir būtinybe prisitaikyti prie užsitęsusio paklausos nuosmukio. Dalis įmonių jau buvo priverstos optimizuoti veiklą ir mažinti darbuotojų skaičių, o kol kas nematant aiškių eksporto rinkų atsigavimo signalų, kai kuriuose sektoriuose ir kitų metų scenarijai išlieka dar sudėtingesni“, – pranešime teigė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.
Anot LPK, du trečdaliai pramonės įmonių vertina paklausą kaip pakankamą, o trečdalis – nepakankamą. Labiausiai dėl to nerimauja guminių ir plastikinių gaminių (60 proc. įmonių), kitų nemetalo mineralinių produktų (59 proc. įmonių), medienos bei kamštienos gaminių gamybos įmonės (54 proc.).
Penktadalis įmonių gruodį teigė, kad paklausa eksporto rinkose artimiausiu metu mažės, 60 proc. įmonių – nesikeis.
Paskutinį praėjusių metų mėnesį iki 16 proc. padaugėjo įmonių, manančių, kad jų gebėjimas konkuruoti ne ES rinkose (įskaitant JAV) blogėja.
Daugiau nei pusė (55 proc.) įmonių mano, kad jų gamybos apimtys artimiausiu metu nesikeis, kas ketvirta prognozuoja augimą, o kas penkta – mažėjimą. Labiausiai dėl gamybos kritimo nerimauja kitų nemetalo mineralinių produktų gamintojai – apie pusė šio sektoriaus įmonių nuo rugsėjo tikisi gamybos mažėjimo.
Tuo metu labiausiai gamybos augimo tikisi kompiuterinių, elektroninių ir optinių prietaisų gamybos įmonės (41 proc.).
75 proc. įmonių nemano, kad artimiausiu metu smarkiai keisis jų produkcijos kainos, 20 proc. tikisi kainų augimo, o 8 proc. – mažėjimo.
75 proc. įmonių artimiausiu metu neplanuoja mažinti darbuotojų skaičiaus, 10 proc. įmonių svarsto apie jų mažinimą, daugiausiai – chemijos produktų gamybos įmonės (25 proc.).
Gruodžio mėnesį pajėgumų panaudojimas Lietuvos pramonėje siekė 72,5 proc. ir išliko mažesnis nei ilgametis 75 proc. vidurkis. Tekstilės pramonėje šis rodiklis nesiekė 60 proc. (58,2 proc.).
Gruodžio mėnesį 50 indekso ribą peržengė tik kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių (55,3) bei chemikalų ir chemijos produktų įmonės (51,2). Didesni nei vidutiniai visos pramonės lūkesčiai fiksuoti drabužių siuvimo (48,8) ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos (47,4) sektoriuose.
Naujausi komentarai