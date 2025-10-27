Kaip keičiasi Vėlinių tradicijos?

Vilnietė Nijolė atvyko tvarkyti anytos ir uošvio kapų. Paskutinį savaitgalį prieš Vėlines norėjo išvengti žmonių šurmulio.
„Uždegame žvakutes, lankome, tvarkome. Kai aplankai, pasidaro pačiam lengviau“, – sakė vilnietė Nijolė.
Visų Šventųjų dieną Nijolė ir vėl čia sugrįš.
O štai Valius švarino tėvų kapus šį savaitgalį, nes kitą jau neatvažiuos. Nuo Žiežmarių iki sostinės – nemažai kelio.
„Privažiuoti reikia aplinkkeliais, anksčiau noriu pasiruošti, pasipuošti, lapus apsivalyti, susigrėbti, susinešti“, – pasakojo žiežmarietis Valius.
Karveliškių kapinių prekybininkams jau reikia suktis. Kas pageidauja gėlių, kas žvakių.
Darbo netrūksta ir greta dirbantiems statybininkams. Tik šie, panašu, kad iki Vėlinių susisukti nespės.
Prie kapinių, kaip visada, lauks mašinų sambrūzdis, eismo ribojimai. Mat šios datos – svarbios. Gyventojai sako, kad tai tradicija, kurią reikia puoselėti.
„Taip nuo senų laikų radome, taip reikia palikti“, – teigė vyriškis.
„Visi nori gražiai gyventi, o dabar tokie neramumai, įtampa labai didelė“, – sakė Nijolė.
Parduotuvėse gėlių ir žvakių pasirinkimas akį traukia jau nuo spalio pradžios. Ir šiemet pirkėjai pasiruošimo Vėlinėms labai nenutolino. Įtaką daro ir orai.
„Jeigu ruduo saulėtas ir šiltas, pasiruošimas, pirkimas įvairių žvakių ar gėlių yra nuvėlinamas. O jei dargana, lietus, vėjas – žmonės pradeda anksčiau ruoštis“, – aiškino „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.
Vien „Maximos“ duomenimis, šiuo metu pirkėjai įsigyja daugiau nei 4 milijonus žvakių. Bet ne visi prekybininkai trina rankomis, kad žvakių pardavimai auga.
„Jei palygintume paskutinių trejų metų duomenis, kapų žvakių parduodame panašius kiekius“, – sakė T. Atraškevičius.
„Bendrai žvakių pardavimai 20 procentų didesni nei pernai tuo pačiu laiku. Matome, kad žvakės labai skirtingais pavidalais į krepšelius keliauja gausiau“, – teigė „Iki“ atstovė Gintarė Kitovė.
„Tas pirmąsias dienas, kada pradedame prekybą platesniu žvakių asortimentu, lyginant su paskutinėmis dienomis, pardavimai išauga 5–6 kartus“, – sakė „Lidl“ atstovė Lina Skersytė.
Vienas žmogus vidutiniškai įsigyja 8 žvakes. Tad vien joms vidutiniškai išleidžia nuo 20 iki 30 eurų.
„Apkrauta nebūna, žvakių daug nedegame – dvi žvakes, kai atvažiuojame, o per Vėlines degame 4 žvakes, bet ne daugiau“, – pasakojo Nijolė.
Žmonės ieško ilgaamžių alternatyvų ir pildo jau turimas žvakes ar žibintus.
Jei anksčiau reikėjo kuo pigesnių žvakių, tai dabar ieškoma, kas praktiškiau. Populiarėja daugkartinės žvakidės su keičiamais įdėklais.
„Būtent žvakių įdėklų pardavimai auga 25 procentais. Ką tai reiškia – žmonės ieško ilgaamžių alternatyvų ir pildo jau turimas žvakes ar žibintus“, – aiškino G. Kitovė.
Bet kapus nušviečia ne tik įprastos, kelias paras degančios žvakės, bet ir šiuolaikinės. Elektroninė liepsna rusena tol, kol išsenka baterija.
„Viena žvakė dega 6 valandas, tada išsijungia, paskui vėl įsijungia. Tai įdomesnė alternatyva tiems, kas nori išbandyti kažką netradiciško“, – sakė L. Skersytė.
Neatsiejama Vėlinių dalis ir gėlės. Viržiai – ilgaamžiška, chrizantemos – įprasta. Bet kaip ir kasmet, reikia ir to, kas gali artimųjų kapus puošti visus metus.
„Žmonės, ką rodo statistika, išlieka ištikimi chrizantemoms. Dažniausiai įsigyja jas gyvomis gėlėmis puošti artimųjų kapus“, – kalbėjo T. Atraškevičius.
„Šiais metais pastebime, kad vis dažniau į krepšelius keliauja dirbtinių gėlių kompozicijos arba dirbtiniai žiedai, kuriems nėra būtina priežiūra ir gali kapus puošti ilgiau. Jų pardavimai šoktelėjo daugiau nei 40 procentų“, – teigė G. Kitovė.
Prekybininkai tikina, kad gėlių ir žvakių kainos nesikeitė nuo praėjusių metų.
