 KAM siūlo be viešųjų pirkimų reikalavimų leisti įsigyti radarų ir dronų perėmėjų

KAM siūlo be viešųjų pirkimų reikalavimų leisti įsigyti radarų ir dronų perėmėjų

2026-09-01 13:46
Nojus Stankevičius (ELTA)

Krašto apsaugos ministerija (KAM) siūlo Gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpojo nuotolio ir pasyviųjų radarų bei bandomąsias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas, netaikant gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų reikalavimų.

<span>KAM siūlo be viešųjų pirkimų reikalavimų leisti įsigyti radarų ir dronų perėmėjų</span>
KAM siūlo be viešųjų pirkimų reikalavimų leisti įsigyti radarų ir dronų perėmėjų / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

KAM parengtu Vyriausybės nutarimo projektu siekiama stiprinti Lietuvos integruotos oro erdvės gynybos pajėgumus ir sukurti vientisą mažosios oro gynybos modelį.

Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų radarų pirkimuose pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų.

Pagal projektą, pritaikius išimtį, iš Vokietijos bendrovės „Hensoldt“ ketinama įsigyti trumpojo nuotolio radarų „Spexter“ ir pasyviųjų radarų „Twinvis“.

Nurodoma, kad šios sistemos yra suderinamos su Lietuvos kariuomenės naudojamomis radiolokacinėmis sistemomis ir gali būti integruotos į Lietuvos bei NATO oro gynybos architektūrą.

Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš JAV, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Ukrainos gamintojų. Tarp jų – Lietuvos bendrovių „Granta Autonomy“, „Baltic Viper“ ir „Vytis Tech“ kuriamos sistemos.

Bandomosiomis partijomis ketinama įvertinti, kaip skirtingi bepiločių orlaivių perėmėjai galėtų būti integruojami į bendrą šalies oro erdvės gynybos sistemą.

Siūlyme aiškinama, kad įsigyjamos perimamųjų orlaivių sistemos yra sukurtos kaip kompleksinė gynybos sistema, kuri sujungia skirtingas technologijas: radarus, optinius jutiklius, dirbtinį intelektą ir specialius perimamuosius bepiločius orlaivius.

Toks derinys leidžia sistemai greitai aptikti artėjančius bepiločius orlaivius, sistemos operatoriui įvertinti jų keliamą grėsmę ir imtis veiksmų dar prieš jiems pasiekiant saugomą teritoriją.

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