Kaunas: gynybos finansavimas kitais metais turi būti ne mažiau kaip 5 proc. BVP

„Bendras finansavimas (kitais metais – ELTA), mano nuomone, turi likti 5 proc. (BVP – ELTA) ribose kaip minimumas, o galutinį skaičių mes dar sutarsime su premjeru ir finansų ministru“, – žurnalistams sakė R. Kaunas.
Krašto apsaugos ministras taip pat atskleidė, kad oro gynybai iki 2030 metų yra planuojama skirti apie 2 mlrd. eurų.
„Oro gynybai yra suplanuota iki 2030 metų skirti apie 2 mlrd. eurų. Peržiūrėjome tas sumas ir vakar ministerijoje turėjome pasitarimą dėl diegiamos antidroninės oro gynybos. Tam irgi yra numatyta papildomų lėšų, tad oro gynyba tikrai yra prioritetas ir tuo klausimu yra dirbama“, – pridėjo jis.
ELTA primena, kad Lietuvoje diskutuojama dėl ilgalaikio gynybos finansavimo užtikrinimo po 2030 metų.
Valstybės kontrolė (VK) strateginiuose dokumentuose siūlo įtvirtinti, kad didesnis nei 5 proc. BVP finansavimas krašto apsaugai būtų išlaikytas ir vėliau, taip pat siekti plataus politinių partijų susitarimo dėl gynybos finansavimo.
2026 metų krašto apsaugos finansavimas siekia 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. BVP. Iš jų 1,7 mlrd. eurų numatyta ginkluotei ir karinei technikai, apie 305 mln. eurų – oro gynybai, apie 480 mln. eurų iš Valstybės gynybos fondo – nacionalinės divizijos pajėgumų vystymui, apie 50 mln. eurų – Vokietijos brigados infrastruktūrai, o apie 240 mln. eurų – karinės infrastruktūros plėtrai.
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