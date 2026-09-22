Kelią skinasi didesnės motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos: kas siūloma?

Seimas antradienį po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas, kurias parengė Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai Aušrinė Norkienė ir Eimantas Kirkutis.
Už pakeitimų svarstymą balsavo 89 Seimo nariai, prieš buvo vienas, o susilaikė septyni.
„Jaunoms šeimoms (pataisos – BNS) padidins norą auginti vaikus. Tikiuosi, kad nuo kalbų, diskusijų pagaliau duosime žmonėms sprendinius“, – pristatydama pataisas teigė A. Norkienė.
„Tai neišspręs visų problemų, bet tai (pataisos – BNS) yra gerai“, – sakė Mišriai Seimo narių grupei [priklausantis Viktoras Fiodorovas.
Tuo metu Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas priekaištavo, kad pakeitimai pažeis socialinio draudimo principą: „Žmogus gavęs algos 1 tūkst. eurų augindamas vaiką gaus 1,3 tūkst. eurų“.
Pakeitimais siūloma nuo 77,58 proc. iki 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio padidinti motinystės išmoką per nėštumo ir gimdymo atostogas, taip pat tėvystės išmoką.
Neperleidžiamų dviejų mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78 proc. išmoką siūloma padidinti iki 100 proc. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka didėtų nuo 60 iki 80 proc., o iki 24 mėnesių – pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65 proc., antrus – nuo 30 iki 50 proc.
Jeigu jau gaunantieji išmoką įgytų teisę gauti naujas išmokas gimus ar įvaikinus kitą vaiką, būtų mokamos abi išmokos, tačiau bendrą sumą siūloma padidinti nuo 78 iki 100 proc.
Taip pat siūloma padidinti maksimalaus uždarbio išmokoms apskaičiuoti limitą nuo dviejų iki trijų šalies vidutinių darbo užmokesčių.
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