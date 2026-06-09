Keturios gynybos obligacijų emisijos pritraukė 85,6 mln. eurų

Gegužės 26 – birželio 8 dienomis sudarytas 2201 sandoris.
Šešių mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už 60,4 mln. eurų, vienų metų trukmės – už 22,3 mln. eurų, dvejų metų – už 1,9 mln. eurų, trejų metų – už 0,9 mln. eurų. Už jas bus mokamos 2,5–2,7 proc. metų palūkanos.
Nuo antradienio vėl galima įsigyti naujų obligacijų – šešių mėnesių, vienų, dvejų ir trejų metų.
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 40 emisijas pirkėjai iš viso jų įsigijo už 668 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, Seimas balandžio viduryje panaikino gynybos obligacijų 2 proc. metų palūkanų ribą, taip siekiant padidinti jų patrauklumą ir efektyviau finansuoti gynybos projektus.
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