Kraujuojantis technologijų sektorius

Seulo vertybinių popierių biržos indeksas, įpusėjus praėjusiai savaitei, smuko daugiau nei 11 proc., nes pastarosiomis savaitėmis rinką smarkiai paveikęs technologijų sektoriaus įmonių akcijų nuosmukis dar labiau pagilėjo.
Ypač nukentėjo lustų gamybos milžinių „SK hynix“ ir „Samsung“ akcijos. Pietų Korėjos akcijų rinkos KOSPI indeksas smuko 11,4 proc., iki 5 338,56 punkto, „SK hynix“ akcijų vertė nukrito 18 proc., o „Samsung“ – 12,5 proc.
Tuo pat metu naftos kainos šoktelėjo į viršų daugiau nei 3 proc.: tai buvo reakcija į JAV karinių pajėgų pranešimą, kad jos perėmė keletą Irano paleistų raketų. „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 3,67 proc., iki 82,17 JAV dolerio už barelį, o „Brent“ naftos kaina padidėjo 3,39 proc., iki 86,94 JAV dolerio už barelį.
Technologijų sektorius patiria spaudimą, nes investuotojai nerimauja dėl milžiniškų sumų, investuojamų į DI, ir abejoja, ar didžiuliai įmonių lūkesčiai išsipildys. Po dvejus metus trukusio kilimo, per kurį kelių biržų indeksai ir tam tikrų įmonių akcijų vertė pasiekė rekordines aukštumas, dabar padėtis keičiasi, o didžiausią pardavimų smūgį patiria lustų gamintojai.
Rekordinį pakilimą neseniai fiksavusi „SK hynix“ patyrė smūgį, praradusi 18 proc. vertės, – jos akcijų vertė krito daugiau nei 14 proc.
Naujausią „SK hynix“ akcijų išpardavimo bangą sukėlė žinia, kad balandžio–birželio veiklos pelnas ir pajamos buvo mažesnės, nei tikėtasi, nors grynasis pelnas šoktelėjo net 1 242 proc. ir viršijo prognozes.
„Kai esi dominuojantis didelio pralaidumo atminties, kuri maitina „Nvidia“ lustus, tiekėjas, DI bumas tiesiogiai atsiliepia tavo pelnui, – sakė finansinių paslaugų platformos „eToro“ atstovas Joshas Gilbertas. – Vadinasi, vargu ar rinka sutelks dėmesį vien į pagrindinius skaičius. Svarbesnis klausimas – ar maržos ir prognozės gali pateisinti pastarojo laikotarpio veiklos rezultatus.“
Tokijas taip pat nukentėjo. Jo biržos indeksas smuko apie 3 proc., nes lustų gamintojo „Kioxia“ akcijos krito 13 proc., o „Tokyo Electron“ – 12 proc.
Taipėjaus biržos indeksas prarado 5 proc., o rinkos lyderė – mikroschemų gamintoja TSMC – 4 proc. vertės.
Šanchajaus ir Džakartos biržų indeksai taip pat smuko, tačiau likusioje Azijos dalyje fiksuotas kilimas. Honkongo biržos indeksas pakilo daugiau nei 1 proc., o jo technologijų sektorius, kuris patyrė sunkų pirmąjį metų pusmetį, rodė geriausius rezultatus. Sidnėjuje, Singapūre, Velingtone, Maniloje ir Mumbajuje indeksai taip pat pakilo.
Naftos rinkoje investuotojai irgi patyrė nuostolių, nes rinkoje vėl įsivyravo svyravimai dėl įvykių Artimuosiuose Rytuose.
(be temos)
(be temos)