Kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje

Ministerija teigia sulaukusi ūkininkų skundų, kad įvairios įmonės taiko labai panašius arba net vienodus grūdų džiovinimo įkainius. Dėl to, pasak jos, kyla abejonių, ar kainos nustatomos savarankiškai, atsižvelgiant į sąnaudas bei konkurencines sąlygas.
„Girdime ūkininkų atstovų abejones, kad įkainiai neatspindi realių sąnaudų ir galimai iškreipia konkurencinę aplinką, tad kreipiamės į Konkurencijos tarybą. Nepaisant skirtingų technologijų ir energetinių sąnaudų, grūdų džiovinimo bei valymo įkainiai skirtinguose supirkimo punktuose išlieka panašūs, nors kaimyninėse šalyse už tas pačias paslaugas dažnai mokama beveik dvigubai mažiau“, – pranešime pabrėžė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
Atsižvelgdama į tai, ministerija prašo įvertinti rinkos konkurencinę situaciją, nustatyti, ar nėra draudžiamų susitarimų tarp rinkos dalyvių, o esant pagrindui – pradėti tyrimą.
Be to, ŽŪM taip pat ragina grūdus netaikyti papildomų laboratorinių mėginių plombavimo įkainių.
Žemės ūkio viceministro Kęsto Spūdžio teigimu, grūdų mėginio įkainis turi būti pagrįstas tik faktinėmis sąnaudomis.
„Jeigu mėginys plombuojamas vieną kartą, nėra ekonominio pagrindo už 20 tonų partiją taikyti dvidešimt kartų didesnį mokestį nei už 1 tonos partiją. Toks modelis tampa finansiniu barjeru ūkininkui pasinaudoti arbitražiniu tyrimu“, – teigė viceministras.
Praėjusių metų sausį įsigaliojo reikalavimas grūdų ir aliejingųjų sėklų supakuotus laboratorinius mėginius užplombuoti taip, kad juos atidarant neliktų nepastebėta.
Ministerijos žiniomis, kai kurios supirkimo įmonės taiko laboratorinių mėginių plombavimo įkainius, nors šis reikalavimas buvo nustatytas tik tam, kad būtų gerinami santykiai ir auginamas pasitikėjimas tarp supirkėjo bei pardavėjo intensyviu derliaus supirkimo laikotarpiu.
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