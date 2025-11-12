Kristupo Vaitiekūno ir Valdžio Dombrovskio pokalbyje – ketinimai dalį RRF lėšų skirti ILTE

„Tai prisidėtų prie vieno iš Lietuvos strateginių tikslų – padidinti ILTE kapitalą iki 1 proc. BVP, kas leistų ILTE daug efektyviau užpildyti viešosios infrastruktūros ir privataus verslo plėtros finansavimo spragas, prisidedant prie Lietuvos ekonomikos plėtros ir augimo“, – pranešime sakė K. Vaitiekūnas.
Jo teigimu, tai efektyvi RRF lėšų investicija, kurios poveikis būtų kelis kartus didesnis pritraukiant papildomą privatų finansavimą.
BNS rašė, kad Finansų ministerija siūlo leisti grįžusias lėšas iš nepanaudotų finansinių priemonių lėšų, pavyzdžiui, paskolų arba garantijų, skirti ILTE.
Ministerija parengė tai numatančius Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus. Jos teigimu, taip bus efektyviau naudojamos valstybės lėšos skatinant verslą, didinant ILTE galimybes jį finansuoti iš nuosavų lėšų nedidinant valstybės skolos.
Kaip rašė BNS, liepą Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų. Rugsėjį jis padidintas iki 50 mln. eurų iki 253 mln. eurų.
Susitikime Briuselyje buvo aptarta ir Lietuvos pateikto 598 mln. eurų mokėjimo prašymo vertinimo eiga. Pasak finansų ministro, šias lėšas numatoma gauti kitų metų pradžioje.
Vyriausybė bendradarbiauja su Komisija rengdama RRF plano pakeitimą – tikimasi, kad lapkričio mėnesį pavyks išspręsti visus techninius klausimus ir gruodžio pradžioje oficialiai pateikti pakeitimą, kad iki numatyto termino – 2026 metų – būtų įgyvendintos visos priemones ir pasiekti rodikliai, teigia ministerija.
Lietuva iki spalio mėnesio yra pasiekusi 118 RRF plano rodiklių iš 216 (55 proc.): įgyvendinusi 72 (iš 78) reformų veiksmus ir 46 (iš 138) investicijas. EK iš viso atsiskaityta už 106 rodiklius.
Iš 3,849 mlrd. eurų RRF finansavimo iki šiol Lietuva yra gavusi 1,819 mlrd. eurų.
