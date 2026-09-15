 Laisvų darbo vietų yra, o norinčiųjų dirbti – ne

Laisvų darbo vietų yra, o norinčiųjų dirbti – ne

2026-09-15 12:19
BNS inf.

Lietuvoje laisvų darbo vietų antrąjį šių metų ketvirtį buvo kiek daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

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<span>Laisvų darbo vietų yra, o norinčiųjų dirbti – ne</span>
Laisvų darbo vietų yra, o norinčiųjų dirbti – ne / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Laisvų darbo vietų, į kurias darbdaviai aktyviai ieškojo darbuotojų, dalis Lietuvoje siekė 2,3 proc. visų pozicijų, arba 0,3 punkto daugiau nei vidutiniškai ES (2 proc.), rodo ES statistikos tarnybos duomenys.

Per metus – antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku 2025 metais – šis rodiklis Lietuvoje nepakito, per ketvirtį augo 0,1 punkto.

Latvijoje laisvų darbo vietų rodiklis siekė 2,2 proc., Estijoje – 1,4 procento. Daugiausia laisvų darbo vietų buvo Nyderlanduose (4,1 proc.), mažiausiai – Rumunijoje (0,5 proc.).

Šiame straipsnyje:
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Paklauskite ką apie tai pasakytų beveik 200 tūkst. darbo ieškančių ir oficialiai registruotų bedarbių (tiek kvalifikuotų, tiek nekvalifikuotų), kurių niekaip nesugeba surasti bei pamatyti LT verslai.
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