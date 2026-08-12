Laukiantiems pinigų iš „Sodros“ – svarbi žinia

Išmokų mokėjimo kalendorius rugpjūčio mėnesį
Vaiko priežiūros išmokos bus mokamos rugpjūčio 14 d., nedarbo išmokos – rugpjūčio 20 d., o vaiko išlaikymo išmokos – rugpjūčio 25 d.
Šalpos išmokos per kredito įstaigas bus mokamos rugpjūčio 12 d. Išmokų pristatymas į namus per Lietuvos paštą, „Bastarą“ ir „Rausidą“ vyks rugpjūčio 10–26 d. Tuo pačiu laikotarpiu šalpos išmokas bus galima atsiimti ir Lietuvos pašte.
Pensijų anuitetai bus mokami rugpjūčio 26 d., o išankstinės senatvės pensijos – rugpjūčio 20 d.
Ligos ir motinystės išmokos išmokamos per 17 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo. Tėvystės išmoka išmokama per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos, o ilgalaikio darbo išmoka – per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijų mokėjimo kalendorius rugpjūčio mėnesį
Atkreipiame dėmesį, kad pensijos mokėjimo data priklauso nuo jos paskyrimo laiko.
Jeigu pensija paskirta iki 2012 m. vasario 29 d., ji mokama nuo 7 iki 12 mėnesio dienos.
Jeigu pensija paskirta po 2012 m. kovo 1 d. arba 2011 m. kovo mėnesį ar 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, pensija mokama nuo 13 iki 21 mėnesio dienos.
Jeigu pensija paskirta po 2024 m. kovo 1 d., ji mokama nuo 7 iki 12 mėnesio dienos.
Pensijų mokėjimas nuo rugpjūčio 7 iki 12 dienos
Jeigu socialinio draudimo pensija mokama 7–12 mėnesio dienomis, rugpjūtį ji bus pervedama pagal pasirinktą banką ir gyvenamąją vietą.
„Swedbank“ klientams:
Rugpjūčio 10 d. pensijos bus mokamos Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Panevėžio, Radviliškio, Šalčininkų, Širvintų, Šiaulių, Trakų ir Vilniaus rajonų, taip pat Druskininkų, Marijampolės, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Visagino ir Vilniaus miestų gyventojams.
Rugpjūčio 11 d. pensijos bus mokamos Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Lazdijų, Prienų, Šakių, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų bei Kauno ir Klaipėdos miestų gyventojams.
Rugpjūčio 12 d. pensijos bus mokamos Kelmės, Kretingos, Kupiškio, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Pasvalio, Plungės, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šilutės, Šilalės, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos ir Zarasų rajonų gyventojams.
„Artea“ banko, buvusio Šiaulių banko, klientams:
Rugpjūčio 7 d. pensijos bus mokamos Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų, Joniškio, Kelmės, Lazdijų, Pakruojo, Prienų, Radviliškio, Šalčininkų, Šiaulių, Širvintų, Trakų, Varėnos ir Vilniaus rajonų bei Šiaulių ir Vilniaus miestų gyventojams.
Rugpjūčio 10 d. pensijos bus mokamos Klaipėdos, Telšių ir Utenos apskričių, Akmenės, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Švenčionių ir Ukmergės rajonų, Kauno miesto ir Visagino gyventojams.
Rugpjūčio 11 d. pensijos bus mokamos Marijampolės, Panevėžio ir Tauragės apskričių bei Raseinių rajono gyventojams.
„Luminor“, buvusio DNB, klientams:
Rugpjūčio 7 d. pensijos bus mokamos Alytaus ir Marijampolės apskričių, Jonavos, Joniškio, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Pakruojo, Prienų, Radviliškio, Šiaulių, Šalčininkų, Širvintų, Trakų ir Vilniaus rajonų bei Kauno, Šiaulių ir Vilniaus miestų gyventojams.
Rugpjūčio 10 d. pensijos bus mokamos Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių, Akmenės ir Raseinių rajonų gyventojams.
Rugpjūčio 11 d. pensijos bus mokamos Panevėžio ir Utenos apskričių, Švenčionių ir Ukmergės rajonų bei Visagino gyventojams.
SEB banko klientams:
Rugpjūčio 7 d. pensijos bus mokamos Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių, Akmenės, Raseinių, Šalčininkų, Širvintų, Trakų ir Vilniaus rajonų bei Vilniaus miesto gyventojams.
Rugpjūčio 10 d. pensijos bus mokamos Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir Utenos apskričių, Jonavos, Joniškio, Kauno, Kaišiadorių, Kelmės, Kėdainių, Pakruojo, Prienų, Radviliškio, Šiaulių, Švenčionių ir Ukmergės rajonų, Kauno ir Šiaulių miestų bei Visagino gyventojams.
Kitų bankų ir mokėjimo įstaigų klientams:
„Urbo“ banko, „Citadele“ ir „Luminor“, buvusio „Nordea“, klientams visose apskrityse pensijos bus mokamos rugpjūčio 10 d.
Kitų kredito ir mokėjimo įstaigų klientams visose apskrityse pensijos taip pat bus mokamos rugpjūčio 10 d.
Pensijų mokėjimas po rugpjūčio 13 dienos
Jeigu socialinio draudimo pensija mokama po 13 mėnesio dienos, rugpjūtį ji bus pervedama šiomis dienomis:
Rugpjūčio 14 d. pensijos bus mokamos Šalčininkų, Širvintų, Trakų ir Vilniaus rajonų bei Vilniaus miesto gyventojams.
Rugpjūčio 17 d. pensijos bus mokamos Alytaus ir Marijampolės apskričių, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Kauno ir Prienų rajonų bei Kauno miesto gyventojams.
Rugpjūčio 18 d. pensijos bus mokamos Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių, Raseinių, Švenčionių ir Ukmergės rajonų bei Visagino gyventojams.
Pensijų pristatymas į namus per Lietuvos paštą, „Bastarą“ ir „Rausidą“ vyks rugpjūčio 10–26 d. Tuo pačiu laikotarpiu pensijas bus galima atsiimti ir Lietuvos pašte.
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