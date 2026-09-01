LEA: antradienį šoktelėjo visų degalų kainos – kas siūlė mažiausias?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,95 euro iki 2,24 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,09 euro už litrą.
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 1,95 euro už litrą, o didžiausia – dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse (2,24 euro už litrą).
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,66 euro iki 1,95 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,84 euro už litrą.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Vilniuje – 1,66 euro, didžiausia benzino kaina buvo „Circle K“ tinklo degalinėje Varėnoje – 1,95 euro už litrą.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,67 euro iki 0,94 euro, o vidutinė SND kaina siekė beveik 0,78 euro už litrą.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – 0,67 euro, didžiausia – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajono savivaldybėje, Židikuose (0,940 euro).
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio pirmadienį Lietuvoje buvo 1,72 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,91 euro už litrą.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį buvo 90,49 JAV dolerių už barelį.
Informaciją apie degalų kainas LEA antradienį pateikė 71 degalais prekiaujanti įmonė, valdanti 749 degalines.
Naujausi komentarai