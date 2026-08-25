LEA: benzino ir dyzelino kainos per parą vėl šoktelėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienį svyravo nuo 1,98 euro iki 2,19 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,11 euro ir buvo 3,32 proc. didesnė nei pirmadienį (2,04 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Tripletas“ tinklo degalinėje Mažeikiuose – 1,98 euro, o didžiausia – šimtas šešiolikoje „Viada“ tinklo degalinių, dvidešimt vienoje „Circle K“ tinklo degalinėje, trijose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, „Kriketas“ tinklo degalinėje Trakuose bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų rajono savivaldybėje. Pastarosiose litras šių degalų kainavo 2,19 euro.
Benzino kainos siekė 1,69–1,89 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,82 euro ir buvo 3,76 proc. didesnė nei pirmadienį (1,76 euro).
Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo dviejose „Emsi“ tinklo degalinėse Klaipėdoje, kur litras šių degalų kainavo 1,69 euro.
Didžiausia jo kaina fiksuota šimtas devyniolikoje „Viada“ tinklo degalinių, dvidešimt devyniose „Circle K“ tinklo degalinėse, trijose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Varėnos rajono savivaldybėje, „Emsi“ tinklo degalinėje Vilniaus rajono savivaldybėje, „Kriketas“ tinklo degalinėje Trakuose, „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų rajono savivaldybėje bei „Šventosios investicijos“ tinklo degalinėje Šventojoje – 1,89 euro.
Tuo metu SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,67 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,32 proc. mažesnė nei pirmadienį 0,76 euro.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – 0,67 euro, o didžiausia, siekusi 0,94 euro, fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 24 dieną Lietuvoje buvo 1,67 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,97 euro.
Brent naftos kaina rinkoje rugpjūčio pirmadienį siekė 92,17 JAV dolerio už barelį.
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