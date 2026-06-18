 LEA: degalų kainos šalyje sumažėjo

LEA: degalų kainos šalyje sumažėjo

2026-06-18 14:37
ELTOS inf.

Vidutinės benzino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą, palyginus su trečiadieniu, sumažėjo 1,9 proc., dyzelino – 1,5 proc, o suskystintos naftos dujų (SND) – 0,4 proc., skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA). 

<span>LEA: degalų kainos šalyje sumažėjo</span>
LEA: degalų kainos šalyje sumažėjo / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,69 euro iki 1,96 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,81 euro.

Mažiausia dyzelino kaina buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,69 euro už litrą, o didžiausia (1,96 euro už litrą) – „Degta“ degalinėje Vievyje ir „Kriketo“ degalinėje Trakuose.

Benzino kainos ketvirtadienį degalinėse svyravo nuo 1,59 euro iki 1,94 euro už litrą, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,74 euro už litrą.

Mažiausia benzino kaina ketvirtadienio rytą buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,59 euro, o didžiausia (1,94 euro) kaina buvo „Degta“ degalinėje Vievyje.

SND kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,69 euro iki 0,96 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,81 euro už litrą.

Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo 0,69 euro už litrą „Emsi“ tinklo degalinėje Marijampolėje, didžiausia – „Viada“ tinklo 32 degalinėse, „Circle K“ tinklo 14 degalinių, „Degta“ degalinėje Vievyje ir „Kriketo“ degalinėje Trakuose (0,96 euro).

Didmeninė benzino kaina trečiadienį Lietuvoje buvo 1,51 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 euro už litrą.  

LEA duomenimis, Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį buvo 78,46 JAV dolerio už barelį. Agentūros teigimu, nors kaina išlieka žemiau 80 JAV dolerių už barelį,  ji tebėra 8,2 proc. didesnė nei prieš konflikto Artimuosiuose Rytuose pradžią.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos energetikos agentūra
Degalai
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