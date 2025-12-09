LEA: elektros tarifus per savaitę didino du tiekėjai

Pasak agentūros, Lietuvoje siūlomų 12–24 mėn. fiksuotos elektros kainos planų 1 kWh kainas 2–5 proc. didino du nepriklausomi tiekėjai, vienas tiekėjas tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh elektros vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,267 euro iki 0,273 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,257 euro iki 0,263 euro (dvi laiko zonos).
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,269 euro iki 0,276 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,259 euro iki 0,266 euro (dvi laikos zonos).
Šiuo metu 8 mėn., 9 mėn. ir 10 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina aptariamu laikotarpiu siekė 0,309 euro, arba 2,8 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 0,318 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina lapkričio mėnesį – 0,280 euro, arba 6,1 proc. didesnė už spalio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,264 euro.
