LEA įvertino benzino ir dyzelino kainas: vėl brango?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,85 euro iki 2,15 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,04 euro ir buvo 3,13 proc. didesnė nei pirmadienį (1,98 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Saurida“ tinklo degalinėje Kalvarijų savivaldybėje – 1,85 euro, o didžiausia, siekusi 2,15 euro, fiksuota dviejose „Trevena“ degalinėse Kretingos rajone.
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse siekė 1,63–1,87 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,79 euro ir buvo 3,11 proc. didesnė nei pirmadienį (1,73 euro).
Pigiausias benzinas buvo keturiose „Emsi“ degalinėse, kur kainavo 1,63 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota „Circle K“ tinklo degalinėje Elektrėnuose – 1,87 euro.
Tuo metu SND kainos svyravo nuo 0,66 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,13 proc. didesnė nei pirmadienį (0,76 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajoje – jose litras dujų kainavo 0,66 euro. Didžiausia SND kaina buvo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone, kur litras dujų atsiėjo 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 10 dieną Lietuvoje buvo 1,55 euro, o litras dyzelino kainavo 1,84 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 87,72 JAV dolerio už barelį.
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