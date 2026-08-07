 LEA: penktadienį visų degalų kainos toliau mažėjo

LEA: penktadienį visų degalų kainos toliau mažėjo

2026-08-07 13:32
ELTOS inf.

Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos penktadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

<span>LEA: penktadienį visų degalų kainos toliau mažėjo</span>
LEA: penktadienį visų degalų kainos toliau mažėjo / I. Gelūno / BNS nuotr.

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,85 euro iki 2,17 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,99 euro ir buvo 0,84 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (2,01 euro).

Pigiausias dyzelinas penktadienį buvo „Saurida“ tinklo degalinėje Kalvarijų rajone, kur kainavo 1,85 euro, o brangiausias – Lašų žemės ūkio bendrovės degalinėje Rokiškio rajone. Pastarojoje litras šių degalų kainavo 2,17 euro.

Benzino kainos svyravo nuo 1,64 euro iki 1,89 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,74 euro ir buvo 1,13 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,76 euro).

Mažiausia benzino kaina penktadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone ir „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,64 euro. Tuo metu brangiausias benzinas fiksuotas Stonkuvienės prekybos įmonės valdomoje degalinėje Kartenoje, kur kainavo 1,89 euro.

SND kainos degalinėse siekė 0,66–0,94 euro už litrą, o vidutinė jų kaina sudarė 0,76 euro ir buvo 0,52 proc. mažesnė nei ketvirtadienį 0,76 euro.

Pigiausios dujos buvo keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – jose litras SND kainavo 0,66 euro. Didžiausia SND kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 0,94 euro.

Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 6 dieną Lietuvoje buvo 1,51 euro, o litras dyzelino kainavo 1,82 euro.

Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 82,49 JAV dolerio už barelį.

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