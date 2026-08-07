LEA: penktadienį visų degalų kainos toliau mažėjo

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,85 euro iki 2,17 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,99 euro ir buvo 0,84 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (2,01 euro).
Pigiausias dyzelinas penktadienį buvo „Saurida“ tinklo degalinėje Kalvarijų rajone, kur kainavo 1,85 euro, o brangiausias – Lašų žemės ūkio bendrovės degalinėje Rokiškio rajone. Pastarojoje litras šių degalų kainavo 2,17 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,64 euro iki 1,89 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,74 euro ir buvo 1,13 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,76 euro).
Mažiausia benzino kaina penktadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone ir „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,64 euro. Tuo metu brangiausias benzinas fiksuotas Stonkuvienės prekybos įmonės valdomoje degalinėje Kartenoje, kur kainavo 1,89 euro.
SND kainos degalinėse siekė 0,66–0,94 euro už litrą, o vidutinė jų kaina sudarė 0,76 euro ir buvo 0,52 proc. mažesnė nei ketvirtadienį 0,76 euro.
Pigiausios dujos buvo keturiose „Madalva“ degalinėse ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – jose litras SND kainavo 0,66 euro. Didžiausia SND kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 6 dieną Lietuvoje buvo 1,51 euro, o litras dyzelino kainavo 1,82 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 82,49 JAV dolerio už barelį.
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