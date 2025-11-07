LEA praneša apie pakilusias šilumos kainas: paaiškino to priežastis

Nurodoma, jog Lietuvoje centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vidutinė kaina lapkritį siekia 7,17 ct/kWh ir yra 9 proc. didesnė nei spalį. Tuo metu pernai lapkritį visos šalies kainų vidurkis siekė 7,2 ct/kWh.
Pažymima, jog didžiausių miestų šilumos energijos kainos augimą šiuo metu labiausiai lėmė šildymo sezono pradžioje vidutiniškai 40 proc. brangusi iš nepriklausomų tiekėjų superkama šilumos energija. Šilumos kainų svyravimas priklausė ir nuo sezoninių kuro kainų bei kitų kainos dedamųjų dalių pokyčių, praneša LEA.
Skaičiuojama, jog biokuro kainos vidurkis šalyje spalio mėnesį buvo 20,6 Eur/MWh – 11,4 proc. didesnis nei rugsėjį, o trumpalaikių sandorių kaina buvo 14 proc. didesnė nei pernai tuo pačiu metu.
„Vertinant visą šalį, mažiausia šilumos energijos kaina lapkričio mėnesį yra Utenoje – 5,25 ct/kWh, Klaipėdoje – 6,05 ct/kWh, Mažeikiuose – 6,38 ct/kWh ir Panevėžyje – 6,41 ct/kWh“, – rašoma LEA pranešime.
Tuo metu brangiausiai šilumos energija lapkritį kainuoja Lazdijuose – 12,5 ct/kWh, Biržuose – 12,39 ct/kWh, dalyje Vilniaus rajono, kur šilumą tiekia „Nemenčinės komunalininkas“ – 11,92 ct/kWh bei Kauno rajone – 11,4 ct/kWh.
LEA duomenimis, penkiose savivaldybėse, kuriose šilumos energijos kaina lapkritį mažiausia, ji yra apie 17,5 proc. mažesnė nei šalies vidurkis. O penkiose savivaldybėse, kuriose ši kaina didžiausia, ji yra 40 proc. didesnė nei šalies vidutinė kaina.
Pažymima, kad labiausiai šilumos energijos kainos per mėnesį sumažėjo Šakiuose – 6,9 proc. Tai esą lėmė 16 proc. sumažėjusi kintamoji kainos dalis: kuro įsigijimo kaina sumažėjo 21 proc., o pastovioji kainos dalis išliko nepakitusi.
Kaip nurodo agentūra, labiausiai šilumos energija lapkritį pabrango Vilniuje – 22,7 proc., Telšiuose – 14,4 proc. ir Pakruojyje – 11,2 proc.
Tarp miestų mažiausia šilumos kaina lapkritį yra Klaipėdoje. Čia ji siekia 6,05 ct/kWh. Tuo metu didžiausia kaina fiksuojama Kaune. Čia ji didesnė nei 7,7 ct/kWh.
