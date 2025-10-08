 LEA primena, iki kada dar galima teikti paraiškas dėl paramos

LEA primena, iki kada dar galima teikti paraiškas dėl paramos

2025-10-08 17:36
ELTOS inf.

Per savaitę nuo spalio 1-ąją paskelbto kvietimo Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojai pateikė 1 290 paraiškų dėl paramos neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui. 

LEA primena, iki kada dar galima teikti paraiškas dėl paramos
LEA primena, iki kada dar galima teikti paraiškas dėl paramos / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip trečiadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA), bendra prašoma paramos suma siekia maksimalią kvietime numatytą paskirstyti sumą – 4 mln. eurų.

Įvertinus pirmąsias spalio mėnesį gautas paraiškas katilų keitimui finansuoti, jau išmokėta daugiau kaip 248 tūkst. eurų dotacijų.

Šiuo metu galima teikti paraiškas neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vilniaus regione bei iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.

Parama teikiama įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, skirtus šildyti būstą.

Paraiškas galima iki šių metų gruodžio 31 dienos arba kol kvietimas bus užbaigtas, surinkus paraiškų visam kvietimo biudžetui.

Agentūros duomenimis, nuo 2023 metų parama jau skirta daugiau kaip 12,2 tūkst. gyventojų, keičiančių taršius katilus į modernią šildymo įrangą – jiems skirta beveik 41 mln. eurų. Daugiau nei 9,1 tūkst. gyventojų jau įsirengė naujus šildymo įrenginius, jiems jau išmokėta daugiau nei 30  mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
LEA
šildymo katilai
keisti katilus
finansavimas
paraiškos
parama
gyventojai
taršūs katilai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų