LEA: per savaitę brango elektra, kitų energijos išteklių kaina mažėjo

Kaip pirmadienį pranešė agentūra, didmeninė vidutinė gamtinių dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF praėjusią savaitę dėl išliekančios pakankamos gamtinių dujų pasiūlos sumažėjo 2,1 proc. ir siekė iki 32,0 Eur/MWh. Ankstesnę savaitę jis buvo 32,7 Eur/MWh.
Vis tik artimiausiu metu jų kainos prognozuojamos apie 1 Eur/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 30–33 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 52,5 proc., o Europos saugyklose – apie 79,2 proc.
Rugsėjo 1–5 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 557,2 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 316,8 GWh gamtinių dujų. Iš Lenkijos pastarąją savaitę gamtinių nebebuvo gauta, o į šią šalį išsiųsta 24,6 GWh.
Lietuvos biodujų gamyklose aptariamu laikotarpiu buvo pagaminta 3,9 GWh dujų, o šalyje suvartota 207,9 GWh – 9,7 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Tuo metu vidutinė nagrinėjamos savaitės Brent naftos kaina siekė 67,5 USD/bbl ir buvo 1 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai ji siekė 68,2 USD/bbl.
Agentūros teigimu, naftos kainų mažėjimui įtakos turėjo OPEC+ sprendimas toliau nedideliu tempu didinti naftos gavybą.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1 USD/bbl mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 65–70 USD/bbl ribose.
Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje mažėjo ir degalų kainos. Lietuvoje, Estijoje ir Vokietijoje benzinas pigo 0,4–0,6 proc., o Latvijoje ir Lenkijoje pabrango atitinkamai 0,3proc. ir 0,2 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas vėl yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Latvijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sudaro 0,09 Eur/l.
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 17,9 Eur/MWh, ji sumažėjo 0,9 proc., lyginant su ankstesne savaite (18,06 Eur/MWh).
Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 19,05 Eur/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 19,4 Eur/MWh.
Elektra brango 1 proc.
Nepaisant kitų energijos išteklių kainų mažėjimo, didmeninė elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo.
Anot agentūros, per savaitę dėl mažėjusios elektros generacijos vėjo elektrinėse elektros kaina padidėjo 1 proc. – nuo 104,4 Eur/MWh iki 106 Eur/MWh.
Kainų lygį taip pat palaikė sumažėjusi branduolinių jėgainių gamyba regione bei dėl gedimo Suomijoje neveikianti „EstLink 1“ jungtis.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje nagrinėjamu laikotarpiu, palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 1,1 proc. – iki 205,7 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 131,9 GWh, arba 16,2 proc. mažiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę Lietuvoje pagaminta apie 64 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos ir Lenkijos.
Daugiausia elektros per praėjusią savaitę pagamino saulės elektrinės 49,1 GWh (21,7 proc. daugiau). Šiluminės elektrinės generavo 41,9 GWh elektros energijos (14,5 proc. mažiau), vėjo elektrinės – 27,2 GWh (39,2 proc. mažiau), hidroelektrinės – 8,2 GWh (47,2 proc. mažiau).
