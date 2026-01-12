LEA: per savaitę Lietuvoje pabrango visi energijos ištekliai

Didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF sausio 5–9 dienomis padidėjo 0,6 proc. ir sudarė 28,1 Eur/MWh. Agentūros teigimu, gamtinių dujų kainų padidėjimą vis dar lemia įsivyravę vėsesni orai.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos tokios pačios, kaip buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 24–28 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 43,2 proc., Europos – apie 54,9 proc.
Per savaitę per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 561,3 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 128,6 GWh, o Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,9 GWh dujų.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas pastarąją savaitę padidėjo 38,8 proc. – suvartota 431,9 GWh gamtinių dujų.
Brent naftos vidutinė kaina nagrinėjamą savaitę siekė 61,6 USD/bbl – tai 0,3 proc. didesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 61,4 USD/bbl. Naftos kainoms neigiamą poveikį darė protestai Irane, keliantys susirūpinimą dėl tiekimo sutrikimų.
Remiantis naujausiais Brent naftos ateities sandoriais, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1–2 USD/bbl didesnės, nei buvo prognozuojama prieš savaitę ir svyruos 62–63 USD/bbl ribose.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,7–4,5 proc., Estijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 1 proc. ir 0,6 procento. Dyzelino vidutinės kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,8–5,1 proc., Estijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 0,7 proc. ir 0,5 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sumažėjo iki 0,115 Eur/l.
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę padidėjo 116 proc. – nuo 69,4 Eur/MWh iki 149,5 Eur/MWh. Anot LEA, kainų augimą lėmė dėl žiemiškų orų išaugęs elektros energijos vartojimas ir sumažėjusi nacionalinė generacija, ypač vėjo elektrinių.
Sausio 8 dieną buvo pasiektas paros elektros energijos vartojimo rekordas – apie 48,7 GWh. Ankstesnę dieną prieš šią suvartojimas siekė apie 46,9 GWh.
Elektros energijos vartojimas šalyje aptariamu laikotarpiu, palyginti su ankstesne savaite, išaugo 25,7 proc. – iki 315,7 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 165,3 GWh ir buvo 27 proc. mažesnė, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę šalyje pasigaminome apie 52 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos ir Latvijos.
Daugiausia elektros energijos per savaitę generavo vėjo elektrinės – pagaminta 80,6 GWh, arba 55 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Tuo metu šiluminių elektrinių gamyba išaugo tris kartus – iki 54,9 GWh elektros energijos, 0,6 proc. daugiau (14,2 GWh ) gamino ir hidroelektrinės. Saulės elektrinių gamyba mažėjo 23,9 proc., iki 1,9 GWh.
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 28,73 Eur/MWh, ji didėjo 8,6 proc., lyginant su ankstesne savaite (26,45 Eur/MWh). Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 24,94 Eur/MWh.
Naujausi komentarai