LEA: šie degalai pigo antrą savaitę paeiliui

Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos padidėjo Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje 0,1–2 proc., Lietuvoje ir Latvijoje sumažėjo po 0,3 procento.
Agentūros teigimu, dyzelino vidutinės kainos padidėjo Estijoje ir Lenkijoje atitinkamai po 1,1 ir 0,3 procento. Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje tuo metu dyzelino kainos sumažėjo 0,1–0,7 proc.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų būtent Lietuvoje sumažėjo ir sudarė 0,071 euro/l.
Vidutinė Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 65 USD/bbl – 1,2 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę.
Anot LEA, didmeninė elektros kaina Lietuvoje pastarąją savaitę buvo 48 proc. didesnė – nuo 85 eurų už megavatvalandę (MWh) augo iki 126,2 eurų/MWh. Teigiama, kad tai nulėmė „NordBalt“ jungties tarp Švedijos ir Lietuvos planinio remonto darbai ir kelioms dienoms sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba.
Spalio 6–12 d. didmeninės elektros kainos, palyginti su ankstesne savaite, didėjo beveik visame Baltijos jūros regione.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje spalio 6–12 d., palyginus su ankstesne savaite, sumažėjo 3,3 proc. – iki 216,7 gigavatvalandžių (GWh).
Gamtinės dujos Nyderlandų prekybos taške TTF, pasak LEA, per savaitę pabrango 0,9 proc., o prasidėjus šildymo sezonui, biokuro kainos mūsų šalyje pakilo 6,3 proc.
Didmeninė vidutinė dujų kaina prekybos taške TTF per savaitę padidėjo 0,9 proc. – kainų vidurkis spalio 6–10 d. sudarė 32 eurai/MWh. Ankstesnę savaitę (rugsėjo 29 d. – spalio 3 d.) šis rodiklis siekė 31,7 eurų/MWh.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 57,8 proc., prieš savaitę buvo 56,3 proc., prieš metus tuo pačiu metu – 78 proc.
Kaip skelbia agentūra, dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu siekia apie 83 proc., prieš savaitę buvo 82,8 proc., o prieš metus saugyklų užpildymas siekė 95,1 procento.
Per savaitę, spalio 6–10 d. per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 521,6 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 542,8 GWh). Į Latviją gamtinių dujų išsiųsta 298,4 GWh (ankstesnę savaitę – 248,4 GWh).
Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,6 GWh dujų (ankstesnę savaitę – 4,5 GWh).
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas 2025 m. spalio 6–10 d., palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 0,7 proc., suvartota 265,9 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 264,0 GWh).
