Liepą – išankstinė 5,6 proc. metinė, 0,3 proc. mėnesio infliacija

Išankstinė vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 4,1 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Išankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 42,4 proc., benzinas – 24,5 proc., dyzelinas – 26,2 proc., medienos kuras – 26 proc., elektra – 11,3 proc., restoranų, kavinių paslaugos – 6,6 proc., ambulatorinės gydomosios ir reabilitacijos paslaugos – 8,1 procento.
Tuo metu švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai atpigo 22,7 proc., daržovės – 10 proc., ledai – 9,5 proc., cukrus – 9,2 proc., bulvės – 8,8 proc., poilsio centrų, stovyklaviečių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos – 23 procentais.
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