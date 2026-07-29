 Liepą – išankstinė 5,6 proc. metinė, 0,3 proc. mėnesio infliacija

Liepą – išankstinė 5,6 proc. metinė, 0,3 proc. mėnesio infliacija

2026-07-29 09:27
BNS inf.

Išankstinė metinė infliacija liepą, palyginti su 2025 metų liepa, siekė 5,6 proc., o išankstinė mėnesio infliacija liepą, palyginti su birželiu, siekė 0,3 procento.

<span>Liepą – išankstinė 5,6 proc. metinė, 0,3 proc. mėnesio infliacija</span>
Liepą – išankstinė 5,6 proc. metinė, 0,3 proc. mėnesio infliacija / magnific.com nuotr.

Išankstinė vidutinė metinė infliacija – paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus – siekė 4,1 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Išankstiniais duomenimis, šilumos energija per metus brango 42,4 proc., benzinas – 24,5 proc., dyzelinas – 26,2 proc., medienos kuras – 26 proc., elektra – 11,3 proc., restoranų, kavinių paslaugos – 6,6 proc., ambulatorinės gydomosios ir reabilitacijos paslaugos – 8,1 procento.

Tuo metu švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai atpigo 22,7 proc., daržovės – 10 proc., ledai – 9,5 proc., cukrus – 9,2 proc., bulvės – 8,8 proc., poilsio centrų, stovyklaviečių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos – 23 procentais.

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liepa
birželis
ekonomika
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