Lietuva derasi dėl pėstininkų kovos mašinų CV90

2025-08-21 13:15
BNS inf.

Krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė Švedijoje su bendrovės „BAE Systems Hägglunds“ atstovais diskutavo apie galimybes Lietuvoje surinkti pėstininkų kovos mašinas CV90.

Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), viceministrės iš švedų įmonės atstovų susitikimo metu kalbėta apie pramoninio bendradarbiavimo galimybes, įtraukiant Lietuvą į tiekimo grandines ir užtikrinant efektyvų CV90 pėstininkų kovos mašinų aptarnavimą bei priežiūrą Lietuvoje.

„Norime, kad naujų pėstininkų kovos mašinų projektas ne tik sustiprintų mūsų kariuomenę, bet ir sukurtų ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“ , – pranešime cituojama krašto apsaugos viceministrė O. Mašalė.

„Lietuvos divizija iki 2030 metų turi pasiekti pilną operacinį pajėgumą, o pėstininkų kovos mašinos yra neatsiejama to dalis“, – pridurė ji.

BNS rašė, kad Suomija, Švedija, Norvegija, Lietuva, Estija ir Nyderlandai birželio pradžioje pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį rengs galimą bendrą CV90 šarvuotų pėstininkų kovos mašinų pirkimą.

Pėstininkų kovos mašinų CV90 pristatymas Lietuvai ir kitoms šalims numatomas nuo 2028 metų.

Sandorio kaina nenurodoma.

Lietuva planuoja nuo kitų metų gynybai skirti ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto dydžio sumą.

