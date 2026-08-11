 Lietuva elektrą pasigamina pati, tačiau rizika išlieka

Lietuva elektrą pasigamina pati, tačiau rizika išlieka

2026-08-11 12:49
Gabrielė Grigošaitytė (LNK)

Elektros reikia vis daugiau. „Litgrid“ skaičiuoja, kad nuo balandžio iki birželio elektros vartojimas išaugo, o ir likusią vasarą augimas nesustoja. Gera žinia ta, kad beveik visą reikalingą elektrą Lietuva pasigamina pati. Tačiau energetikai vis tiek ragina neatsipalaiduoti.

<span>Lietuva elektrą pasigamina pati, tačiau rizika išlieka</span>
Lietuva elektrą pasigamina pati, tačiau rizika išlieka / LNK stop kadras

Vos atsidarius durims, čia pradeda dirbti dešimtys elektros rijikų: orkaitės, griliai, kavos aparatai, šaldytuvai, ventiliacija.

Maisto turgus būtent vasarą elektros suvartoja daugiausia.

„Net 60 tūkstančių kilovatų vasaros metu, o žiemą, kai veikla didesnė, – 20 tūkstančių kilovatų“, – sakė „Balto tilto“ vadovas Gediminas Balnis.

LNK stop kadras

Ir ši vieta – ne išimtis. Nuo balandžio iki birželio elektros vartojimas padidėjo septyniais procentais, o ir likusią vasarą augimas nesustoja.

„Matoma tendencija, kad šiltuoju metų laikotarpiu, ypač ateinant karščio bangoms, vartojimo pikai auga“, – teigė „Litgrid“ Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas.

„Nepaisant to, kad pernai liepa buvo šiltesnė nei šiemet, šiemet elektros vartojimas yra didesnis“, – komentavo Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.

LNK stop kadras

Daugiausia elektros papildomai sunaudoja verslas: gamyklos, sandėliai, prekybos centrai, restoranai.

„Mūsų veikloje elektros sąnaudos nėra didelės – tik 1,5 proc., bet vis tiek tai didelė suma, nes pelningumas toks mažas, kad net 1,5 proc. yra dideli pinigai“, – aiškino G. Balnis.

Netaupo ir gyventojai. Pavyzdžiui, vien liepą lietuviai įregistravo rekordiškai daug – pustrečio tūkstančio – elektromobilių.

„Didėja elektromobilumas, apskritai didesnė elektrifikacija, gyventojai daugiau įsirengia ir šilumos siurblių, kondicionierių“, – vardijo A. Bagočiutė.

Elektros reikia vis daugiau, bet energetikai ramina – jos nepritrūks.

„Mes esame pasiruošę patenkinti iki 50 procentų vartojimo augimą per artimiausius 5–6 metus“, – tikino P. Kozlovas.

Tam yra priežastis. Lietuva pati pasigamina vis daugiau elektros. Liepą praktiškai nereikėjo pirkti elektros iš kitų šalių – viską padarė saulė ir vėjas.

„Mes pasigaminame vis daugiau ir dažniau patenkiname vartojimo poreikį“, – pabrėžė A. Bagočiutė.

Kai saulės ir vėjo daug, keičiasi ir elektros kainos.

„Viskas apsivertė aukštyn kojomis. Anksčiau dieną elektros kaina būdavo didžiausia, naktį – mažiausia, o visą šią vasarą viskas yra atvirkščiai“, – pasakojo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

K. Gudžiūnienės / ELTOS nuotr.

Bet esminė bėda išlieka – elektros kainos vis dar smarkiai šokinėja.

„Ne visada, kai mums labiausiai reikia elektros, tuo pačiu metu ji ir gaminama“, – pažymėjo A. Bagočiutė.

Vieną vasaros dieną elektros kilovatvalandė kainuoja eurą, kitą – kone nieko.

„Šiandien turbūt trečia diena iš eilės, kai praktiškai visomis valandomis energija yra ypač pigi. Didmeninė kaina jau trečią dieną sukasi apie centą“, – sakė P. Kozlovas.

Maisto turguje šią vasarą elektra netgi du su puse karto brangesnė nei pernai. Bet vis tiek didžiausias nerimas – kas bus atšalus orams.

„Su nerimu laukiame šaltesnio laikotarpio. Tendencijos rodo, kad brangiausia elektra būna žiemos mėnesiais“, – teigė G. Balnis.

Tačiau tai dar nereiškia, kad sąskaitos už elektrą mažės, net jei elektros dabar gaminama sočiai.

„Sakyti, kad energija reikšmingai atpigtų, – nematyčiau tokių prielaidų. Bet nematyčiau ir prielaidų, kad ji reikšmingai brangtų, nebent kiltų krizės“, – aiškino P. Kozlovas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Elektros kainą lemia ne tik tai, kiek jos pasigaminame Lietuvoje. Svarbu ir tai, kiek kainuoja dujos.

„Dujos šiais metais, palyginti su pernai, pabrangusios, o tai atsispindi ir mūsų sąskaitose“, – komentavo A. Bagočiutė.

O dar – prastas signalas iš dujų saugyklų. Europa pamiršo padaryti namų darbus.

„Dujų saugyklų užpildymo rodikliai Europoje yra vieni žemiausių per pastaruosius trejus metus“, – pažymėjo P. Kozlovas.

Dabar Europos dujų saugyklos užpildytos vos 60 procentų, nors įprastai turėtų būti bent 80 procentų.

Šiame straipsnyje:
elektra
dujos
kainos
energija

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