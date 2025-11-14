Lietuva kviečia šalyje investuoti Singapūro fintech bendroves

„Lietuva jau įsitvirtino kaip Europos finansinių technologijų centras, o vienas pagrindinių mūsų privalumų yra prieiga prie Europos rinkos, kurioje yra daugiau nei 400 milijonų vartotojų (...). Tad dvišalis Lietuvos ir Singapūro finansinių technologijų verslų bendradarbiavimas atneštų apčiuopiamą naudą“, – ministerijos pranešime sakė Singapūre viešintis finansų viceministras Janušas Kizenevičius.
Viceministras dalyvavo Singapūre vykstančiame fintech sektoriaus festivalyje „Singapore Fintech Festival 2025“, kuriame kasmet dalyvauja apie 65 tūkst. dalyvių iš 134 šalių.
Lietuvos fintech ekosistemos privalumus bei sektoriaus plėtros gaires jis taip pat pristatė Singapūro verslo ir finansų sektoriaus atstovams.
Ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau nei 280 fintech įmonių – daugiausia Europoje Sąjungoje.
