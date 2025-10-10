 Lietuva laimėjo ES konkursą – steigs pirmąjį tokį 130 mln. eurų vertės centrą

2025-10-10 13:52
BNS inf.

Lietuvos konsorciumas laimėjo 65 mln. eurų kofinansavimą naujam dirbtinio intelekto (DI) technologijų vystymo centrui – „LitAI“. Tai bus vienintelė tokio masto DI gamykla Baltijos šalyse, o bendra projekto vertė sieks 130 mln. eurų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad 50 proc. kofinansavimą projektui suteiks „EuroHPC Joint Undertaking“ iš Europos Sąjungos (ES) fondų.

„LitAI“ gamykla padės ne tik stiprinti mūsų mokslo ir inovacijų pajėgumus, bet ir tiesiogiai prisidės prie ekonomikos augimo bei pažangių technologijų plėtros visoje šalyje“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Ministerija bus atsakinga už gamyklos strateginį vystymąsi ir konkurencingumą.

„Tai projektas, kuris ne tik gali sugeneruoti iki 360 mln. eurų ekonominės grąžos, bet ir leis valstybei veikti efektyviau, greičiau bei saugiau“, – pranešime sakė viceministras Paulius Petrauskas.

Anot pranešimo, centras transformuos Lietuvos didelio našumo kompiuterijos (HPC) pajėgumus kuriant nepriklausomą, DI optimizuotą infrastruktūrą, galinčią patenkinti tiek nacionalinius, tiek Europos strateginius poreikius.

Projektui vadovaus Vilniaus universitetas, o įranga bus talpinama Lietuvos radijo ir televizijos centro VDC3 duomenų centro patalpose Vilniuje.

„LitAI“ gamykla teiks daugiau nei 80 paslaugų – nuo didelio našumo kompiuterijos išteklių ir duomenų saugojimo iki akceleratorių prieigos bei inovacijų skatinimo visoje Lietuvoje, įtraukiant ir regionus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas strateginėms sritims, tokioms kaip kibernetinis saugumas, žalioji energetika, išmanioji pramonė ir skaitmeninė sveikata.

Lietuvos konsorciumą sudaro Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Valstybės duomenų agentūra, Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, Lietuvos radijo ir televizijos centras, Inovacijų agentūra bei kiti partneriai.

