Lietuva viena pirmųjų įveiklins bandomąją DI „smėliadėžę“

Anot ministerijos, naujoje aplinkoje labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) galės kurti, testuoti ir tobulinti savo DI sprendimus prieš juos pristatydamos rinkai. Taip pat numatoma, kad reguliacinė „smėliadėžė“ suteiks galimybę verslams saugiai išbandyti DI technologijas, suteiks informacijos ir konsultacijų dėl atitikties ES reikalavimams ir pasinaudoti didelio našumo skaičiavimo resursais.
„Sukūrę DI „smėliadėžę“, sudarysime sąlygas mūsų šalies verslui sparčiau vystyti inovacijas ir įgyti konkurencinį pranašumą globalioje rinkoje dėl ankstyvesnio sprendimų teikimo į rinką“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Inovacijų agentūra ir Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) taps pagrindinėmis DI priežiūros institucijomis. Numatoma, kad naują bandomąją aplinką atidarys agentūra, o RRT padės prižiūrėti DI sistemų naudojimą.
Planuojama, kad DI „smėliadėžė“ startuos šių metų rugsėjo pabaigoje, o atranka dėl individualių bei grupinių konsultacijų ir kitų veiklų vyks rudens pabaigoje.
ELTA primena, kad 2025 m. sausį Seimas priėmė įstatymo pataisas, skirtas spartinti DI naudojimą Lietuvoje bei kelti šalies konkurencingumą šiame sektoriuje.
